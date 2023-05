¿Adiós amor? Sebastián Rulli revela que besó a mujeres y reacción de Angelique Boyer impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido galán Sebastián Rulli provocó tremenda controversia y shock entre el público de Televisa debido a que este lunes 8 de mayo se sinceró y admitió que mientras es novio de Angelique Boyer se ha besado con otras mujeres, impactando al revelar cuál ha sido la reacción de su guapísima pareja. Como se sabe, el protagonista de telenovelas y la mexicana-francesa son consideradas una de las parejas más estables de todo el gremio artístico.

Angie y el también modelo de 47 años se conocieron en el año 2010 cuando compartieron créditos en el melodrama Teresa. Y aunque mantienen uno de los noviazgos más sanos en el mundo del espectáculo, tampoco se han salvado de los escándalos y uno de los más fuertes es la presunta rivalidad entre Rulli y el productor José Alberto 'El Güero' Castro, quien presuntamente se molestó al saber que se hicieron novios ya que él los presentó.

En una reciente entrevista con diversos medios en el Aeropuerto de la CDMX, Sebastián admitió que algunas de sus fans le han robado besos en la boca pero dice que Angelique lo comprende perfectamente e incluso se siente afortunada de tener un novio que sea atractivo para otras personas. Sí, el argentino sorprendió a todo el público de la televisora de San Ángel al señalar que a su amada no le molesta que otras mujeres rocen sus labios con él.

Fuente: Instagram @sebastianrulli

Angie es lo máximo, es la más agradecida con el público, entiende perfectamente el trabajo y se siente muy contenta de que exista ese cariño hacía mí".

Mientras los periodistas le cuestionaban sobre las acciones más alocadas que han hecho sus admiradoras, el exesposo de Cecilia Galliano contó que lo han llegado a tocar indebidamente, pero dijo que a él no le molesta: "Piropos, manos atrevidas, no han querido (meterme la mano), lo han logrado, alguno que otro (beso), así como esos de piquito obligado, pero son rápidos. Sí (me han pellizcado el durazno), se ha sentido bonito", expresó.

Por otra parte, el protagonista de telenovelas como Rubí, Amores verdaderos, Lo que la vida me robó y Vencer el pasado confesó que el festejo del Día de la Madre ya inició en su familia debido a que su mamá vive en España y compartió un emotivo mensaje: "Todos los días es el Día de la Madre, y todas las madres se merecen el cariño y el afecto y el honrarlas de parte de los hijos, y de todas las personas que las aman".

Luego Rulli compartió qué significa para él su mamá: "Para mí, mi madre es mi ejemplo a seguir, la mujer que siempre me ha dado todo, el ejemplo de la familia, la que la mantiene unida", explicó el actor y luego se sinceró al recordar un suceso que le marcó la vida: "Yo era muy molesto, tremendo con mis hermanas, y mi madre trataba de hacer lo posible para que no lo hiciera, pero el regaño más fuerte que tuve en realidad no fue de parte de ella, fue de la vida".

Un día mi madre colapsó, se puso a llorar porque yo no le hacía caso, y esa fue la enseñanza que dije 'no, ya basta, hasta aquí llegué', y esa crisis para mí fue el estate quieto más importante".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes