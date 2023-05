Cambió el Casio por el Rolex: Shakira 'se roba las miradas' en el GP de Miami tras convivir con ¡Tom Cruise!

Comparta este artículo

Miami, Florida.- El fin de semana pasado, la Fórmula 1 hizo vibrar a Miami, ciudad a la cual a cantante Shakira recientemente se mudó con sus padres y sus hijos, evento que se dio luego de una ruptura con el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué quien además también tuvo que cruzar 'el charco' para convivir con sus dos hijos, Milán y Sasha pero lo hizo sin su actual pareja, Clara Chía. Mientras se revelaba que había tensión entre la expareja por su primer encuentro tras la mudanza, ahora parece que la intérprete y compositora no ha perdido el tiempo pues fue vista con este importante actor y galán de Hollywood.

Todo comenzó con la presencia de la originaria de Barranquilla en el Gran Premio de Miami, evento deportivo donde el mexicano Sergio 'Checo' Pérez culminó en la segunda posición y su compañero de escuadra, Max Verstappen fue quien se llevó el trofeo. La cantante de temas como Ojos Así, Suerte o Antología estaba en uno de los palcos del Autódromo Internacional de la ciudad de Florida con sus dos hijos y no solo eso, sino que además el actor Tom Cruise se encontraba en el mismo sitio, por lo que ambos fueron captados platicando por un buen rato.

Shakira recorrió la pista del Autódromo Internacional de Miami con Tom Cruise

Previo a que las redes sociales reaccionaran con asombro al momento en que Shakira platicaba con el actor de cintas como Top Gun, Colateral, Vanilla Sky o Misión Imposible, ya se les había visto caminar juntos por las pistas del circuito que albergó la quinta carrera de la temporada de la F1. De inmediato, los rumores por parte de una posible relación entre ambos se 'robaron las tendencias', especialmente porque de ser así, el famoso de 60 años de edad sería la primer pareja formal desde que en junio pasado Shakira confirmara su ruptura con Piqué.

Por si fuera poco, Shakira ya estaba siendo motivo de tendencia en plataformas digitales, pues se sabía que recibiría el reconocimiento a la Mujer del Año en los Premios Billboard, evento por el cual abordó el tema de las infidelidades y claro, la manera en la cual las mujeres deben salir avante, como fue su caso. "¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma? (…) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma", dijo Shakira al recibir el premio.

Shakira y Tom Cruise 'se robaron' las miradas en el GP de Miami

Cabe destacar que durante el Gran Premio de Miami, docenas de celebridades acudieron al circuito donde los corredores de la F1 se dieron cita; sin embargo, la convivencia entre Shakira con Tom Cruise ha sido la que más ha llamado la atención, principalmente porque los internautas insistieron en que de ser cierta una relación entre ambos, a diferencia de Piqué, Shakira habría hecho una mejor elección de pareja, lo que llevó a hacer referencia a la parte de la Music Session #53 que Shakira grabó con Bizarrap (BZRP) sobre haber cambiado un reloj de la marca Rolex por un Casio pero ella lo habría hecho a la inversa.

La última vez que Tom Cruise estuvo relacionado con alguien de manera formal fue cuando contrajo nupcias con la actriz Katie Holmes de quien se divorció en 2012. Tras esta ruptura, se supo que el actor había comenzado un romance con la actriz Hayley Atwell a quien conoció durante el rodaje de la cinta Misión Imposible 7 en 2021; sin embargo, de acuerdo con el parió dijo The Sun, ambos rompieron en el mismo año e incluso, dijeron que filmar dicha cinta había sido difícil para ambos aunque después de les volvió a relacionar para después confirmar una segunda ruptura.

Lo que estaba funcionando a puerta cerrada no funcionó bien cuando se hizo público y la fanfarria alrededor de ellos como pareja explotó nuevamente", dijo de The Sun sobre el segundo rompimiento.

Fuente: Tribuna / Twitter / The Sun