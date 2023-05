Golpe a la Reina Camila: Meghan Markle rinde homenaje a Lady Di tras rechazar ir a la coronación

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El pasado sábado, 6 de mayo, se celebró con pompa la coronación del Rey Carlos III y si bien, los organizadores hicieron todo lo posible para que la atención de la gente estuviera única y exclusivamente centrada en el nuevo monarca y su esposa, la Reina Camila, la realidad es que hubo un sutil detalle que logró robarse las miradas del público y este fue que la nueva Princesa de Gales, Kate Middleton, llevó los aretes de perla de su predecesora y difunta suegra, La Princesa Diana.

Y es que, algunos expertos reales hicieron mención en que la esposa de William pudo haber elegido entre una gran gama de pendientes para poder lucir en el gran día de su suegro, sin embargo, ella decidió decantarse por aquellos que habían pertenecido a Lady Di, lo que se llevó las fanfarreas, puesto de alguna manera hizo presente a la denominada princesa del pueblo el día en el que su exesposo y Camila ascenderían al trono.

Kate Middleton lleva los mismos aretes del a Princesa Diana

Pero esto no es todo, ya que, según informes del medio Page Six Style, Kate no habría sido la única en rendirle un homenaje a Diana por medio de su joyería, ya que, Meghan Markle, la segunda nuera de la antigua Princesa de Gales y esposa del exiliado Harry, habría hecho lo propio desde su hogar en Montecito, California, en Estados Unidos. Como muchos de ustedes sabrán, la exactriz de Suits se convirtió en tema de conversación porque no acudió a la coronación de su suegro, ¿la razón? Quería quedarse en casa para celebrar el cumpleaños número 4 de su hijo mayor, Archie.

Si bien, la duquesa de Sussex fue la gran ausente, esto no evitó que los medios hablaran de ella, sobre todo porque el pasado domingo, 7 de mayo, fue captada en las calles aledañas a su hogar, caminando junto a su grupo de amigos, mientras portaba orgullosamente un reloj Cartier que le perteneció a Diana en vida, así como también llevó un brazalete de tenis de diamantes Bentley & Skinner, el cual fue un regalo del propio Carlos III para Lady Di.

Meghan Markle y Diana llevan el mismo brazalete y el mismo reloj

Según información del mismo medio, todo parece indicar que Meghan siente gran predilección por ambas joyas, puesto se le ha visto luciéndolas prácticamente todos los días, especialmente durante su explosiva entrevista con Oprah Winfrey en el año 2021, momento en el que reveló que sufrió racismo en el ceno de la Familia Real Británica, cuando alguno de los altos miembros le preguntaron sobre qué tan oscura seria la piel del príncipe Archie.

Cabe señalar que, durante este paseo, Meghan Markle no fue captada junto a su esposo, el Príncipe Harry, quien se presume que se habría quedado en su casa, junto a su hijo de 4 años y la pequeña princesa Lilibeth, cosa que tendría sentido, puesto alrededor de 24 horas atrás tuvo que viajar a la coronación de su padre, el Rey Carlos III y luego tuvo que volver a su casa para celebrar el cumpleaños de su hijo.

Fuentes: Tribuna