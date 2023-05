Meta lanza WhatsApp Web en versión beta; descubre cómo puedes descargarlo paso a paso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si de algo pueden jactarse las aplicaciones de Mark Zuckerberg o Meta en general es que buscan mantenerse constantemente actualizadas, hecho que quedó en claro durante la jornada de este lunes, 8 de mayo, cuando lanzaron la versión beta de WhatsApp Web, incluso algunas personas ya pueden descargarla y presumir que fueron los primeros en adquirir el mencionado medio de mensajería.

WhatsApp, al igual que otras aplicaciones de Meta, fue adquirida por Mark hace algunos años y aunque comenzó como una forma de mensajería de texto y voz, con el tiempo se le fueron añadiendo otras opciones como llamada de voz, videollamada, transferencia de archivos, imágenes, links, entre otras cosas. Lo que le permite mantenerse a la vanguardia no solo en cuestión social, sino también se le puede contar como un medio laboral para muchas personas.

Como se mencionó anteriormente, WhatsApp lanzó una versión beta para su opción web y aunque se trata de una manera en la que Meta busca probar sus nuevas herramientas, la realidad es que muchas personas ya cuentan con ella, especialmente en Estados Unidos y aunque parece tener claras diferencias con la versión antigua, hay que resaltar que, al tratarse de una prueba, es natural que cuente con algunos errores razonables.

WhatsApp Web se renueva con su versión beta

Si con todo lo anteriormente dicho, tú no te desanimas y quieres presumir de ser una de las primeras personas en contar con WhatsApp Web en su versión beta, no te preocupes, que a continuación te enterarás paso a paso de cómo descargarlo e instalarlo en tu computadora. Así que toma tu celular (lo necesitarás) y no dejes de tomar nota, porque así podrás obtener la experiencia de ser un beta tester.

¿Cómo descargar WhatsApp Web en su versión beta?

Lo primero que tienes que hacer es abrir la página del programa beta de WhatsApp desde tu computadora o bien, puedes hacerlo desde aquí. Una vez que hayas leído el mensaje de la página, debes seleccionar la opción en la que se lee: "Convertirte en un probador". Entra a Google Play o accede desde el siguiente link. ¿Recuerdas que necesitarías tu celular en algún momento? Bueno, es hora. Descarga la aplicación en tu dispositivo.

¿Cómo ingresar a la nueva versión de WhatsApp Beta?

Ingresa a WhatsApp Web como lo harías de manera habitual e inicia sesión, en caso de que no lo hayas hecho aún. Una vez dentro, debes hacer clic en los tres puntos verticales que se encuentran en la parte derecha de tu fotografía o avatar. En caso de que no los encuentres, se ubican en la parte superior izquierda de la interfaz. Se desglosará un menú. Busca la opción de 'Configuración' y luego dirígete hacia la parte inferior de la lista de opciones e ingresa en "Ayuda". Ahí podrás encontrar la opción "Unirse a la versión beta", le das clic y listo.

Fuentes: Tribuna