Shock en Televisa: Federica Quijano habla de su pelea con Consuelo Duval y aclara si habrá demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todos en Televisa han quedado en completo shock, debido a que la famosa y reconocida cantante de pop, Federica Quijano, acaba de brindar una entrevista en el aeropuerto, en la cual habló de su pelea con la famosa y muy polémica actriz, Consuelo Duval, aclarando si es que sigue en pie su demanda después de los señalamientos en su contra y esa disculpa pública.

Como se recordara, el pasado martes 25 de abril se desató la polémica entre la integrante de Kabah y la actriz de 'Nacaranda', pues después de que Quijano en su cuenta de Instagram reveló que su hermano, Apio Quijano, le regaló una hermosa cachorrita, Duval dejó un muy impactante mensaje en el que la acusa de maltrato y abandono, expresando que ella rezaba por él "para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que 'dizque' rescataste. Te recuerdo que los perros muerden por que es su forma de jugar", siendo esto tachado de maltrato animal.

Cómo era de esperarse, miles de internautas se lanzaron en contra de la cantante, por lo que Apio decidió salir a señalar que no creía que Consuelo se atreviera a acusar de eso a su hermana sabiendo que era falso, y poco después fue la misma Federica que aclaró que era inocente de lo que se le acusaba y en De Primera Mano dejó en claro que era capaz de llegar a una demanda legal para demostrar que no mentía.

Consuelo se disculpa con Federica. Instagram

Poco después de esta posible demanda, la presentadora de Netas Divinas rompió el silencio una vez más a través de su cuenta de Instagram, pero no para sostener sus declaraciones, sino para limpiar la imagen de Quijano y afirmar que era inocente, declarando que ella había cometido un error emitiendo una "opinión en un asunto del que no conozco la versión de las personas involucradas", destacando que se dejó llevar por comentarios de uno "hermanitos" al respecto y tuvo un "impulsivo comportamiento".

Ahora, la mañana de este lunes 8 de mayo, la intérprete de La Calle de las Sirenas fue captada en el aeropuerto al llegar a la Ciudad de México y sin perder tiempo, varios reporteros de TV Azteca y de otros medios la detuvieron para cuestionar si es que había hablado con Consuelo después de estas polémicas declaraciones y su disculpa pública, a lo que Federica mencionó que fue precisamente tras una charla que ella salió "valientemente" a pedir perdón y limpiar su imagen.

Según lo dicho por la cantante, Duval le llamó, le ofreció tomar un café y por supuesto se puso a su disposición para arreglar todo el problema, señalando que le pidió únicamente limpiar su imagen aclarando que no era cierto lo que dijo y cuando lo hizo le alegró y la sorprendió, pues no esperaba que fuera a hacerlo tan linda y valientemente, recalcando que sobre el tema ya no tenía nada más que decir pues se queda con lo bueno de haber solucionado el malentendido, dejando atrás lo mal que la pasó en esos días y dejando atrás la idea de la demanda.

Fuente: Tribuna del Yaqui