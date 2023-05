Tras romance con dueño de Televisa y desfigurarse con cirugías, actriz vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica protagonista de telenovelas, quien tuvo un amorío con el antiguo dueño de Televisa y que estuvo 15 años vetada de la empresa por unirse a TV Azteca, dio un fuerte golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este lunes 8 de marzo reapareció en el programa Hoy haciendo una fuerte confesión. Se trata de Lucía Méndez, quien reveló por fin si asistirá al próximo concierto que Madonna ofrecerá en México luego de haber tenido un presunto altercado con su seguridad en años anteriores.

La intérprete de los melodramas Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana platicó con reporteros del matutino de Las Estrellas desde la comida por el cumpleaños de Fabián Lavalle y uno de los primeros temas que tocó fue acerca de los problemas que tuvo con Laura Zapata y Sylvia Pasquel, sus compañeras del reality Siempre Reinas, a quienes incluso tuvo que poner una orden de restricción.

Lucía, quien fue novia de 'El Tigre' Azcárraga (qedp) en su época de juventud, manifestó que continúa en su postura de no permitir que otras personas hablen de ella: "Pues nada más quiero que no hablen lo que no tienen que hablar y pues si estas personas dicen otro tipo de cosas, sobre todo una de ellas, pues que se atenga a las consecuencias ¿no?, porque yo no me fui a fondo, yo nada más las callé", dijo muy tajante.

Asimismo, 'La Méndez' recordó cuando presuntamente en un concierto de Madonna en Estados Unidos (2016), la 'Reina del Pop' se molestó porque se rehusó a levantarse de su asiento y presuntamente su seguridad le dijo que se parara. Ante la pregunta si ya compró sus boletos para ver a Madonna en los próximos conciertos que ofrecerá en tierra azteca, la intérprete de 68 años decidió responder con humor recordando su frase viral "Okey, I wanna call my lawyer", (voy a llamar a mi abogado).

Me han insistido tanto que vaya a ver a Madonna, que no sé qué voy a hacer, pero si yo veo a Madonna y me empiezan a decir 'you have to stand up because Madonna is singing' (te tienes que poner de pie porque Madonna está cantando), porque me imagino que lo dirá la seguridad en inglés", dijo provocando las risas de la prensa.

Y añadió: "Le voy a decir 'mire, I wont stand up, I buy my tickets, and if you still bothering of me, I call my lawyer' (No me levanto, compré mis boletos, y si me siguen molestando, llamo a mi abogado)". Por otro lado la exactriz de TV Azteca, donde realizó las novelas Tres veces Sofía y Golpe Bajo, dijo que al espectáculo al que sí asistirá es al de Luis Miguel, con quien la propia Lucía aseguró que vivió un romance en el pasado:

De hecho la originaria de Guanajuato, quien ha sido muy criticada por sus cirugías y arreglitos en el rostro, manifestó su deseo por tener un encuentro amoroso con 'El Sol': "Claro, voy a echarme un taco de ojo, oh sí. (A revivir el amor) no, ya tiene su novia, ya se va a casar, y todo. Yo digo que no (habrá recalentado), pero de esta agua no beberé, no sé", explicó la artista.

