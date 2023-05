Yordi se une a Jorge Van Rankin y sale de 'Miembros al Aire'; Televisa lo corre tras unirse a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Yordi Rosado nuevamente está acaparando los titulares del espectáculo y no es por su relación con Martha Higareda, quien ha sido criticada por sus misteriosas y raras anécdotas, sino porque se dice que los ejecutivos de Televisa lo habrían despedido. De acuerdo con los reportes, el también productor fue despedido del elenco de Miembros al Aire al igual que su compañero Jorge Van Rankin.

Como se recordará, la semana pasada empezaron los despidos en la mencionada emisión del Canal Unicable y la primera víctima fue 'El Burro', quien el lunes 1 de mayo explotó en sus redes sociales diciendo que lo sacaron del programa de un día para otro y que le habían dado la noticia en pleno pasillo de la televisora de San Ángel. A solo unos días de este suceso, la prensa ahora está reportando que Yordi también quedó fuera de 'Los Miembros' y miles de televidentes quedaron en shock.

Hace algunas horas el periodista Hugo Alexander Maldonado informó que el conductor de extintos programas como Otro Rollo y Está cañón habría sido sacado del elenco en el último recorte que hubo dentro de la empresa: "Todavía no nos terminamos de reponer del video del 'Burro' donde nos informa muy molesto que fue corrido... ahora me entero que no es el único miembro al que sacarán del programa, porque está confirmado que Yordi Rosado también queda fuera", reportó.

Yordi fue despedido de 'Miembros al Aire'

En tanto el conductor Michelle Rubalcava adelantó que Yordi sí tendrá la oportunidad de despedirse del público de Miembros al Aire, contrario a Van Rankin quien dijo que lo habían despedido de un día para otro. Asimismo el expresentador de Sale el Sol compartió que los motivos por los que Rosado fue despedido es que le daba prioridad a sus otros proyectos y faltaba mucho a las grabaciones del proyecto donde también aparecen 'El Negro' Araiza y Paul Stanley.

Y es que como se sabe, además de estar en este programa Yordi también produce el programa de espectáculos Con Permiso conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa, además de que está muy al pendiente de su canal de YouTube La Entrevista con Yordi que es uno de los más exitosos del momento. De acuerdo con información de La Portada, el productor Lalo Suárez ya habría confirmado que Rosado quedó fuera del elenco de Miembros al aire.

Cabe resaltar que hasta el momento ni la producción de Unicable ni el propio Yordi han confirmado su salida de Miembros al Aire. Sin embargo, los televidentes y usuarios de las redes sociales ya emitieron su opinión y aseguraron que están muy contentos con el despido de este conductor a quien consideran "infumable". Por otro lado otros internautas han señalado que es mucha coincidencia que Rosado haya sido despedido de Televisa justo a días de haber entrevistado a Pati Chapoy y también haber sido entrevistado por ella dentro de las instalaciones de TV Azteca.

