¡A romper el 'cochinito'! Luis Miguel anuncia fechas para la preventa de sus 3 conciertos en la CDMX

Ciudad de México.- El nerviosismo por la venta de boletos para los conciertos de Luis Miguel en México son cada vez más fuertes, especialmente porque a horas de haberse liberado la venta para las fechas en Argentina, Chile y Estados Unidos, varios de los foros donde 'El Sol' se presentará, anunciaron 'sold out', es decir, agotó las entradas en poco tiempo pese a que se dijo, el precio era elevado; no obstante, los fanáticos mexicanos todavía tenían que esperar pues no había una fecha para la preventa, hasta ahora.

El regreso del intérprete de temas como Ahora te puedes marchar, La incondicional o Suave a los escenarios será a través del 'Luis Miguel Tour 2023', una gira que además de contemplar varios países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y por supuesto México donde se confirmaron 15 fechas, también se supo llegaría a España donde el famoso de 53 años de edad sigue siendo todo un éxito. Hasta ahora solo unas fechas se han vendido y parece que el turno de los fans en la capital mexicana ha llegado pues ya hay una fecha en la cual se liberarán los accesos de las tres fechas que habrá en la urbe.

Revelan la fecha de la preventa para los conciertos de Luis Miguel en la CDMX

Para asegurar el lugar en la Arena Ciudad de México, recinto donde ahora el denominado 'Sol' estará, será necesario comprar las entradas los días 16 y 17 de mayo y, para sorpresa de muchos, esta vez la logística del evento le ha dado referencia a los cuentahabientes de Santander para acceder a las entradas, banco que además cuenta con la opción de pagar los boletos a nueve meses sin intereses. Por ahora, es la única información confirmada ya que no hay un rango de precios que permita saber con cuánto nos vamos a endeudar para ser testigos del regreso del famoso cantante.

Sitio para comprar boletos para Luis Miguel

Cuando Luis Miguel se presentaba en el Auditorio Nacional, recinto que hasta ahora se consideraba 'su casa', la empresa encargada de la venta de boletos era Ticketmaster; sin embargo, esta vez no se ha decidido usar esta boletera de manera directa para que los fanáticos cuenten con los accesos. En caso de querer comprar boletos, será necesario hacerlo a través de la plataforma oficial de Luis Miguel donde será necesario crear una cuenta para comprar tus boletos. Así es como haces un usuario:

Da click en esta plataforma Ingresa tu nombre completo Proporciona un correo electrónico Indica fecha de nacimiento Elige el país de residencia Marca la casilla de 'Quiero recibir información de Luis Miguel' Selecciona la casilla de 'Reconozco haber leído y estar de acuerdo con la Política de Privacidad y los Términos de uso' Da click en Suscribir

Foto: Internet

En automático, el sistema te informará que ya te diste de alta en su sistema y ahora podrás acceder a la preventa para el Luis Miguel Tour 2023. Para comprar los accesos, será necesario ubicar la pestaña 'Tour' en la página de Luis Miguel donde se mostrará toda la gira completa y en la parte de abajo de cada fecha y recinto, aparecerá la leyenda 'comprar'. Para los boletos en Estados Unidos, se redireccionará a Ticketmaster, plataforma que indica que los precios van desde los 304 y hasta los mil 226 dólares, es decir, entre los cinco mil 415 y los 21 mil 840 pesos, aproximadamente.

Por ahora, solo se ha lanzado la fecha de la preventa para los conciertos en la capital mexicana, por lo que el resto de los fanáticos en otras ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey, Querétaro o Veracruz por mencionar algunos, deberán estar al pendiente de la información oficial que desafortunadamente, la empresa encargada de este concierto ha revelado 'a cuenta gotas', llevando a los fans al límite pues nadie se quiere perder el regreso del 'Sol de México' a los escenarios.

Fuente: Tribuna