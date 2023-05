¿Adiós a la diva? Alejandra Guzmán deja en shock a Televisa al dar fuerte noticia sobre Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida cantante Alejandra Guzmán nuevamente sorprendió a la prensa con sus declaraciones y es que en una reciente entrevista a las afueras de la casa de su famosa madre Silvia Pinal, la rockera mexicana compartió una triste noticia que dejó boca abiertos a todos sus fans. Y es que luego de muchos dimes y diretes, hace unos momentos la intérprete de Llama por favor compartió lo impensable sobre la 'Última diva del cine mexicano'.

Resulta que 'La Guzmán' saltó en defensa de Luis Enrique Guzmán y descartó que su consanguíneo haya cometido el robo de algunas lujosas pertenencias de la casa de doña Silvia. A las afueras de este domicilio, la también exactriz de Televisa confesó que durante décadas muchas personas se han aprovechado de la originaria de Guaymas, Sonora, y confirmó que sí ha sufrido de cuantiosos hurtos, pero descartó que su hermano sea uno de los ladrones.

Hay muchas historias y muchas cosas, pero en esta casa, hace mucho tiempo, vivió mucha gente y trabajó mucha gente aquí, que yo creo que sabían de esto... había un chofer hace mucho, había mucha gente que sabía de eso, entonces también tendríamos que entrar muy al fondo de la situación”, declaró ante las cámaras de Edén Dorantes.

Dinastía Pinal

Asimismo, la hija de Enrique Guzmán explicó que no ha platicado con ningún miembro de su familia y mucho menos con su madre, acerca de las acusaciones que hicieron en contra de Luisito para no darle preocupaciones a la mujer de 91 años: "No, con mi familia no (he platicado), con mi mamá ¿cómo?, (con mis hermanos) no, qué tristeza ¿no?, porque es el trabajo de mi mamá, de toda la vida". Asimismo resaltó que ella no ha sido señalada de robos porque dejó la casa de 'La Pinal' desde que era adolescente, contrario a sus hermanos:

Se lavan las manos y se les hace fácil echarle la culpa a alguien que vive aquí, porque mi hermano y mi hermana Silvia viven aquí, yo me salí chava, porque si no, imagínate, ya estuviera yo (igual de señalada que ellos)".

Por otro lado, la intérprete de 55 años se pronunció sobre las declaraciones de su padre, quien recientemente contó a la prensa que su famosa hija y su nieta, Frida Sofía, podrían hacer las paces pronto: "No, pues mi papá y yo estamos en el mismo lugar desde hace tiempo, pero mis sentimientos nunca van a cambiar como madre, entonces realmente no puedo decir nada al respecto, pero algún día lo haré".

Y mientras los reporteros le mencionaban que este 10 de mayo se festeja el Día de las Madres en México, la rockera manifiesto: "A pues también soy madre, ¿cómo no voy a celebrarlo si es parte de mí, de mi vida, y lo va a ser siempre". Asimismo, Alejandra se mostró comprensiva con Frida Sofía, recordando que ella también tuvo una época muy complicada con doña Silvia, pero recalcó que en la actualidad ya está enmendando esos errores y disfrutando a su mamá como no lo hizo antes.

Yo creo que en algún momento creces en la vida, la vida te da oportunidad de hacer lo que estoy haciendo ahorita con mi madre, que es amarla, respetarla, quererla, honrarla, pero yo también fui bien rebelde, yo me salí de esta casa a los 17 años, y me fue bien en la vida".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes