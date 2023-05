Ante la polémica de si miente o dice la verdad, la actriz Martha Higareda 'rompe el silencio' y así se defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A estas alturas de la semana, aquellos que no sepan qué es lo que ha sucedido en torno a la actriz mexicana Martha Higareda puede que quizá esté muy desconectado de las plataformas sociales, pues ha sudo precisamente en estos espacios donde se han hecho virales fragmentos de entrevistas que ha concedido a diversos espacios donde de una manera muy amena y peculiar, comparte sus experiencias que son desde paranormales y hasta de envidia, pues involucra a personalidades de la industria del entretenimiento a las que muchos quisiéramos conocer.

La actriz de cintas como Amarte Duele o No manches Frida, resaltó que aprendió a hablar a los cuatro meses de edad, además ha dicho que rechazó una película al lado del actor británico Robert Pattinson y hasta ha mencionado en más de una ocasión que el actor Ryan Gosling quien está por atraer la atención internacional tras interpretar a 'Ken' en la película live-action de Barbie la 'rescató' de caerse en un restaurante en Los Ángeles. Por estos eventos, ha sido calificada de mitómana pero ella claro, no se quedó callada.

En entrevista para el programa Chisme No Like, la actriz de 39 años de edad salió a defenderse de todas las criticas que ha recibido desde que se hizo viral en las plataformas digitales; sobre todo, recordó que es gracias a que el podcast que comparte con el conductor Yordi Rosado es que hasta ahora se mantiene en tendencia en las plataformas, ya sea por quienes defienden sus relatos como por aquellos que hasta han lanzado memes imprimados en lo que cuenta.

Me han pasado muchas cosas, hay algunas que decido compartirlas. Yordi y yo en el podcast 'De Todo un Mucho', hicimos algunos episodios de 'Historias que les pasan a los famosos', donde él ha tenido muchas historias y yo también", recordó.

Bajo esta tónica, la famosa actriz insistió en que se siente con la libertad de poder contra muchas más anécdotas, pues no en vano cuenta con más de dos décadas de carrera y claro, sabe que posee la libertad para que el público sepa una parte de lo que ha vivido, por lo que no se enfocó en si al final los escuchas deciden creerle o no, ya que ella sabe que ejerce tal derecho y claro, le ayuda también a seguir siendo el foco de atención.

Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera".

En redes sociales, Higareda ha dividido a la opinión pública, especialmente porque fanáticos de la actriz lanzaron un 'hilo' en redes donde de mostraron fotografías la lado de los famosos de los que ha compartido anécdotas y que claro, justificarían cada una de ellas. Ejemplo de ello fue la instantánea al lado del actor y cantante Jared Leto quien supuestamente le pidió tener una relación pero ella, por fidelidad a su entonces pareja, lo rechazo. También surgió la imagen con el vocalista de la agrupación Muse, Matt Bellamy que ha desatado memes respecto a que los interpretes de Supermassive Black hole o Starlight le propusieron unirse a la banda, lo que claro, es mentira.

Mientras Martha Higareda ya salió a defender las anécdotas que ha contado con Yordi Rosado además de otros espacios que la mantienen en tendencia, el exconductor de Otro Rollo sigue en silencio sobre este polémico y hasta divertido tema, al igual que el actor y productor Omar Chaparro, personalidades que se sabe, son muy cercanos a la actriz y quienes forman parte de sus relatos famosos.

