¿Fin de la guerra? Frida Sofía revela si habrá acercamiento con Alejandra Guzmán tras demandarla

Ciudad de México.- Después de años de constante ataques y de dimes y diretes, la famosa actriz y polémica cantante, Frida Sofía, recientemente dijo por fin si es que habrá un acercamiento con su famosa madre, la reconocida cantante del rock, Alejandra Guzmán, tras años de distanciamiento y de haber puesto una demanda en su contra y la de su abuelo, Enrique Guzmán, ¿acaso será este el fin de la guerra entre madre e hija?

Cómo se recordará, desde el 2019 la relación de la intérprete de Mala Hierba y su única hija se rompió totalmente, pues Frida acusó a Alejandra de haberle robado a su pareja, Christian Estrada, comenzando con una guerra de dimes y diretes entre ambas, culminando en una demanda por maltrato, junto a la que interpuso en contra de Enrique, su abuelo, por presuntamente haber abusado de ella cuando era una niña.

Ahora, tras cuatro años en este escándalo y de que su relación fuera rompiéndose cada vez más, el cantante de Popotitos en una reciente entrevista afirmó que esto podría cambiar y pronto volverían a verse juntas, dado a que muy seguro dijo que "eso está también muy cerca de resolverse, por los menos de aparte de ella (Alejandra), de parte de la niña no tengo idea, porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy grave".

Alejandra y Frida. Internet

Pero eso no fue todo, debido a que un par de horas después de dichas declaraciones de Guzmán, la denominada 'Reina de Corazones' durante una entrevista para Telemundo dijo que sí estaba buscando la manera de demostrarle a Frida que cuánto es que la ama, señalando que por ello es que va a "sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita. Muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y todo lo que he vivido".

Por su parte, la joven empresaria no estaría muy de acuerdo por lo dicho por su madre y abuelo, pues según informó el polémico presentador, Gustavo Adolfo Infante, él se puso en contacto con Frida para saber si era verdad lo que decían y que la joven empresario le dijo que por supuesto que no, destacando que tiene los audios para probar que sí fue con ella con la que habló, pero que no los sacaría a la luz por respeto.

El presentador de Sale el Sol dejó muy en claro que para Frida Sofía no hay "ninguna intención ni de ver a Alejandra, ni mucho menos a Enrique Guzmán y reconciliarse no le interesa, no es parte de su vida", destacando el hecho de que la demanda de la también cantante sigue vigente en contra de ambos y que no iba a retirarla ni mucho menos olvidarla, pues lo hacía por esa niña atemorizada que en algún momento fue.

Frida con Alejandra de pequeña y poco antes de su pelea. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui