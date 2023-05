"Fui un malagradecido": Hijo de Ana Bárbara le hace fuerte súplica a la cantante por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente José Emiliano Levy, uno de los hijos que Ana Bárbara adoptó de su matrimonio con el 'Pirru', a través de la revista TV Notas es que acaba de hacerle una fuerte súplica a la cantante por haber sido un malagradecido con ella y tratarla mal cuando ella únicamente había tratado de apoyarlo en sus peores momentos llenos de depresión e integrarlo a la familia.

Cómo se sabe, poco después de que 'El Pirru' enviudara ante el fallecimiento de María Levy, se casó con la intérprete de Fruta Prohibida, quién inmediatamente quedó enamorada de los hijos que él tenía con la difunta actriz, acogiéndolo como si fueran sus propios hijos, pero ahora parece ser que las cosas estarían muy tensos entre uno de los jóvenes y ella.

Según el joven, está actualmente muy distanciado de la reconocida cantante, debido a que se portó muy mal y se distanciaron, a tal grado que señaló qué: "Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella", afirmando que quería recuperarla y esperaba recuperar su perdón.

José Emilio fue muy sincero al decir que ahora entiende que no fueron las mejores actitudes las que tomó, pues ahora veía todo el daño que hizo por siempre estar de mal humor y no agradecer los detalles que ella tenía con él, el rechazar tantos viajes en familia que ella le proponía, señalando que sabe perfectamente que fue un completo malagradecido con Ana Bárbara y se arrepiente profundamente.

Tras este hecho, el joven fue muy contundente al expresar que entiende que lastimó mucho a la famosa cantante, pero que va a buscar el retomar el contacto con ella poco a poco y así demostrarle que sí le agradece todo lo que hizo, toda la lealtad que le tiene y por supuesto recuperar la confianza que antes se tenían, además de que ahora era un joven mejor que había recuperado el camino que perdió por tonterías.

Finalmente el joven mencionó que estaba verdaderamente arrepentido y por ello es que decidió mandarle un mensaje más directo, en el cual expresó: "Te amo demasiado, quiero que me perdones lo que hice, que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerte como madre", destacando que todo esto lo va a demostrar con sus acciones y no solo palabras.

