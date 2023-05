¿La saca del clóset? Actor de Televisa niega romance con Silvia Navarro y filtra fuerte secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La aclamada actriz Silvia Navarro de nueva cuenta está acaparando los titulares del mundo del espectáculo debido a que hace algunas horas un famoso actor de Televisa aclaró de una vez por todas si mantiene una relación sentimental con ella. Y es que como se sabe, durante los últimos años la originaria de Guanajuato ha dado mucho de qué hablar por su situación amorosa y en un par de ocasiones hasta la han sacado del clóset.

Desde el pasado 2022 se especuló que Silvia, quien hizo su última novela en la empresa de San Ángel en 2017 y se trató de Caer en tentación, y Flavio Medina tenían un noviazgo, luego de que los actores intercambiaran tiernas palabras a través de las redes sociales. Después de ello la exestrella de TV Azteca le pidió al villano de los melodramas que se casara con ella y esto provocó aún más rumores de que sí estaban juntos.

Sin embargo, el actor de 45 años desmintió que él y Navarro sean pareja a través de una reciente entrevista con reporteros del programa Ventaneando, recogida por Agencia México: "Silvia y yo por supuesto que somos amigos desde hace muchos años, nos amamos, nos adoramos, y por supuesto que tenemos una relación porque somos grandes, grandes amigos y nos adoramos", expresó durante su paso por la presentación de la serie Isla brava dejando en shock a todos.

El intérprete de novelas como Amor bravío, Yo no creo en los hombres y Cuna de Lobos también rechazó que le haya entregado una argolla de compromiso a la protagonista de telenovelas: "No, Silvia y yo somos muy amigos, nos adoramos… este es el anillo", explicó Flavio mandando a Silvia Navarro a la llamada friendzone (zona de amigos). Por su parte la famosa de 44 años no ha reaccionado a estas declaraciones.

Sacan del clóset a Silvia Pinal

Navarro, quien estelarizó novelas en el Ajusco como Catalina y Sebastián, Cuando seas mía y Montecristo, había enfrentado fuertes rumores sobre sus preferencias hace algunos años cuando luego de que la sacaran del clóset años atrás. Los admiradores de la guanajuatense no pueden olvidar que en 2019 surgió el rumor de que la actriz era lesbiana porque publicó una fotografía en la que posaba muy cariñosa con una amiga.

Aunque ella jamás dijo que esta mujer era su pareja, miles de internautas creyeron que tenían una relación amorosa, no obstante, la propia Navarro salió a desmentir esta especulación y dijo que llevaba tiempo "sin novio o novia". Poco después se repitió la misma historia y se especuló que la famosa tenía novia, pero de igual manera fueron simples rumores.

Silvia presumió a su amiga en redes

