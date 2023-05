Maribel Guardia estremece a Televisa al dar triste mensaje a 1 mes de la muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz costarricense Maribel Guardia de nueva cuenta logró dejar sin palabras a miles de usuarios en las redes sociales y a todos sus colegas de Televisa debido a que hace algunos momentos compartió un triste mensaje para recordar a su fallecido hijo Julián Figueroa, ya que este martes 9 de mayo se está cumpliendo el primer mes de su inesperada partida.

Como se recordará, el también heredero de Joan Sebastian perdió la vida por un infarto fulminante la tarde del pasado domingo 9 de abril mientras descansaba en su hogar; fue su viuda Imelda Garza-Tuñón quien lo encontró sin signos vitales en la sala de videojuegos. A pesar de que Maribel se ha mostrado fuerte durante estas semanas, este martes la también cantante confesó lo difícil que ha sido sobrellevar la ausencia de su único hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de melodramas como Corona de lágrimas, Tú y yo, Muchacha italiana viene a casarse y Una familia con suerte compartió un retrato de Julián en la que aparece con unas enormes alas de ángel y escribió: "Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo".

Asimismo, Guardia destacó que en ocasiones pasa días deseando ver de nueva cuenta a Julián en sus lugares favoritos: "A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra", escribió y reconoció que la compañía de su nieto José Julián de apenas 5 años ha sido clave para seguir adelante:

Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo".

Por último, la también exconductora del programa Hoy admitió que ha sido muy complicado mantenerse estable ante esta situación que le ha tocado vivir como mamá: "El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez Desde este plano terrenal tu madre te ama más que nunca, y te manda plegarias, bendiciones y suspiros al cielo", finalizó.

Maribel recordó a su hijo a 1 mes de su fallecimiento

Hasta el momento, Maribel no ha decidido en donde reposarán las cenizas del joven cantante, pues a pesar de tener la oferta de José Manuel Figueroa, medio hermano de Julián, para que estén junto a su padre Joan Sebastian, la artista continúa indecisa sobre esta situación. Por lo que se espera que más adelante, Guardia anuncie el lugar que eligió para que descansen los restos de su unigénito, que en días pasados habría celebrado su cumpleaños 28.

Fuente: Tribuna