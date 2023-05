"Me va hacer bisabuela": Sylvia Pasquel filtra en 'Hoy' secreto de Michelle Salas tras anunciar boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La dinastía Pinal no ha dejado de causar revuelo en las últimas horas y es que Michelle Salas, bisnieta de la primerísima actriz Silvia Pinal, confirmó luego de muchas especulaciones que sí está comprometida con su novio, el empresario Danilo Díaz Granados. Este martes 9 de mayo su abuela Sylvia Pasquel llegó al foro del programa Hoy como invitada especial y así reaccionó al anuncio de que la modelo está próxima a casarse.

Hay que recordar que desde hace semanas se había estado especulando que la heredera del cantante Luis Miguel y Stephanie Salas preparaba su boda con el venezolano de 48 años, pero fue hasta el pasado domingo que ella confirmó la noticia publicando un par de fotos en su cuenta de Instagram. En las imágenes se puede ver a la nieta de doña Silvia Pinal posando abrazada de su prometido y dejando ver su precioso anillo de compromiso.

Y aunque Michelle siempre ha sido muy discreta sobre su vida privada y rara vez comparte detalles de su noviazgo con el millonario emprendedor, en esta ocasión 'La Pasquel' hizo fuertes declaraciones: "Ya se me va a casar la Michelle, ya me va hacer 'biscabuela'", expresó dejando en shock, pero al parecer solo fue una broma y si su nieta tendrá hijos será hasta en un futuro.

Por otro lado la también cantante platicó qué es lo que piensa de Díaz Granados: "Estoy muy contenta, queremos mucho a Danilo, ya es mucho tiempo de que esté en la familia, es un buen tipo, quiere mucho a Michelle y Michelle a él, hacen una bonita pareja, llevan mucho ¡ya era hora!", dijo y además aclaró que para ella casarse solo es "cualquier trámite", resaltando que lo importante es que se amen y quieran estar juntos.

Asimismo la villana de las novelas Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita y Qué pobres tan ricos platicó cómo piensa celebrar a doña Silvia este próximo 10 de mayo, aclarando que solo estará un par de horas con ella debido a que tiene trabajo: "Yo me voy a llevar a mi mami a comer y luego me voy porque tengo función en Poza Rica, pero me la voy a llevar a comer, vamos mi hija y mi nieta Camila que está aquí en México".

Pasquel además contó que en la actualidad ha podido más disfrutar de la compañía de su famosa madre, recordando que en su juventud 'La Pinal' tenía demasiados compromisos y pasaban muy poco tiempo juntas: "Ahora le canto, la llevo a comer helados, me acuesto con ella, cuando llega a Acapulco le llamo y me dice '¿A dónde me vas a llevar a pasear?'". Y resaltó que en la actualidad doña Silvia está muy bien y con mucha energía debido a que ya no está medicada:

Tenía unas enfermeras que la tenían medio dopada, entonces cambiados de enfermeras, de médico, y eso fue", declaró.

