"No estoy bien": Ferka, aterrada, da terrible noticia; la actriz de Televisa teme por su vida por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de novelas, Ferka, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que se dijo aterrada y muy preocupada de su salid, pues lanzó un comunicado en el que dio una terrible noticia sobre su actual estado, afirmando que teme por su vida debido a los problemas que ha estado enfrentando por su separación con Christian Estrada, incluso la actriz de Televisa afirma que recibe amenazas.

Como se sabe, hace ocho meses que la famosa actriz terminó con el padre de su hijo, Christian, lo que confirmó en el matutino de la empresa San Ángel, tras lo que se encuentran en medio de una guerra legal por la custodia de su hijo, Leonel Estrada, incluso ella lo acusó de tratar de robarle al niño con engaños y él de abusar de sus privilegios para apartarlo de su bebé, además de afirmar que lo exponía a ambientes peligrosos y de alcohol con su presunto nuevo novio, Jorge Losa.

Fue a través de la revista TV Notas que se compartieron una serie de imágenes en el que se puede ver a los exparticipantes de Las Estrellas Bailan en Hoy subiendo al auto de la actriz, mientras que él lleva en manos un pack de cerveza, y ella tiene en brazos a su pequeño Leonel, por lo que Estrada salió a decir en sus redes sociales que estaba genuinamente preocupado por la clase de ejemplo que estaba viviendo su hijo, además de los peligros potenciales.

Ferka. Internet

Pero eso no fue todo, pues hace una semana que la misma revista de espectáculos compartió otras fotos en las que se puede ver a María Fernanda Quiroz posando aparentemente sobre las piernas de 'El Potro' Caballero, mientras que estaban en una antro de madrugada, diciendo que era su nueva pareja ahora, motivo por el que la también presentadora dice que están lanzando una campaña de desprestigio en su contra.

Y ahora, después de varios meses viéndose envuelta en tantos escándalos y ser expuesta ante los medios, es que la exparticipante de La Isla acaba de lanzar un comunicado en el que expresa que se siente muy mal, que está perdiendo tanto su paz mental como su salud, pues declaró que desde hace varios días ha enfrentado severos problemas, como perdida de movimiento en extremidades, dolores de cabeza severos, mareos y cosquilleos extraños por el cuerpo.

Ante esto, mencionó que el motivo que le han dado los médicos es un cuadro intenso de estrés que le están afectado físicamente, por lo que bastante molesta señaló que ya no puede seguir así y necesita el apoyo, pues no piensa quedarse callada con todas las injusticias y solo desea que el padre de su hijo se haga responsable de su parte y de forma amistosa lleguen a un acuerdo para la custodia, dejando muy en claro que no va a parar hasta lograrlo.

Pero también señaló que no está segura, y culpa de todo lo malo que le pase a ella y a sus seres queridos a Estrada, denunciando que ahora volvió a recibir amenazas, al igual que sus familia y amigos cercanos, destacando que hasta la han estado siguiendo y eso lo sabe pues tiene equipo de seguridad.

Ferka dice que recibe amenazas. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui