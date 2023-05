Salió del clóset: Tras veto de Televisa y llegar a 'Hoy', conductora se une a Chapoy en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y cantante, quien fue amenazada con acabar vetada de Televisa por unirse a TV Azteca, volvió a darles un duro golpe debido a que hace algunas horas apareció dando una entrevista exclusiva a Ventaneando, programa que lidera la reconocida periodista Pati Chapoy. Se trata de Chiquis Rivera, quien tras su divorcio ha hecho fuertes declaraciones como que es "20 por ciento lesbiana".

La vida de la hija mayor de Jenni Rivera (qepd) siempre ha estado rodeada de polémica pues viene de una de las familias más mediáticas de la época y de hecho poco antes del lamentable fallecimiento de su madre se dijo que estaban distanciadas porque presuntamente se metió con su entonces esposo Esteban Loaiza. Asimismo en ese momento se especuló que la 'Diva de la Banda' no estaba de acuerdo con las preferencias de su hija.

De hecho hace poco Chiquis se sinceró saliendo del clóset y es que admitió que tuvo un noviazgo con otra mujer de quien se enamoró cuando tenía 23 años y se declaró "20 por ciento lesbiana" luego de haberse divorciado de Lorenzo Méndez. En el 2021 el periodista Álex Kaffie sacó a la luz que los ejecutivos de San Ángel presuntamente vetarían a la intérprete de canciones como Abeja Reina por irse a trabajar al Ajusco, pero esto no pasó. De hecho hace poco apareció en el programa Hoy.

Chiquis en 'Hoy'

Pero la tarde de ayer lunes 8 de mayo Chiquis dio un fuerte golpe al rating del Canal de Las Estrellas debido a que regresó al Canal Azteca Uno a través de una entrevista con Ventaneando. La famosa cantante contó ante las cámaras del programa que estaba acudiendo a Texas a dar un concierto, pero explicó que iba acompañada de una abogada que brindaría asesorías sobre migración a todo aquel que las necesite.

La sobrina de Lupillo Rivera contó que decidió realizar esta labora inspirada en la historia de sus abuelos Don Pedro Rivera y Doña Rosa Saavedra, quienes fueron migrantes. Además contó que ha pensado en estudiar leyes y convertirse en abogada: "Sabes que, sí lo he pensado, si lo he pensado, ahorita estamos súper ocupados, pero si me gustaría regresar a la escuela y aprender poquito más, no sé si de abogada, pero si puedo ayudar".

Ya para finalizar, Chiquis contó que aunque hace poco estuvo en el quirófano, no descarta someterse a nuevas cirugías para seguir embelleciéndose tras haber bajado más de 15 kilos: "No, no fue peligroso, yo la verdad me siento muy bien y voy a regresar a ponerme un poquito más, he pensado así en hacerme lo del abdomen", declaró.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando