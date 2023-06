Bienvenido junio: Recupérate de los gastos del 'Hot Sale'; así podrás ahorrar más dinero en este mes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que es mes de mayo no hayas ahorrado lo suficiente, puesto las ofertas del Hot Sale estuvieron a la orden del día. Si es así, ¡no te preocupes! Junio ya está aquí y será una nueva oportunidad para ahorrar más dinero, así que, no dejes de prestar atención, puesto a continuación encontrarás una serie de consejos que te ayudarán a recuperarte en tus finanzas.

1. Crea un presupuesto. Aunque parezca algo básico y aburrido, la realidad es que esta herramienta que te ayudará a planificar tus ingresos y egresos, y a controlar tu flujo de efectivo. Con un presupuesto, puedes saber cuánto dinero tienes disponible, cuánto gastas y en qué, y cuánto puedes ahorrar o invertir cada mes. Para hacer un presupuesto, puedes usar una hoja de cálculo, una aplicación de celular o un cuaderno. Lo importante es que seas honesto y realista con tus números, y que los revises periódicamente para ajustarlos si es necesario.

2. Reduce tus gastos innecesarios. Muchas veces es fácil gastar dinero en cosas que no necesitas o que no te aportan valor. Por ejemplo, suscripciones a servicios que no usas, compras impulsivas, salidas frecuentes, entre otras cosas. Esta salida de dinero puede parecer pequeña, pero si los sumas al final del mes, pueden representar una cantidad significativa. Por eso, te recomiendo que analices tus hábitos de consumo y que elimines o disminuyas aquellos gastos que no son esenciales para tu bienestar. Así podrás liberar más dinero para ahorrar o invertir en lo que realmente te importa.

3. Busca fuentes de ingresos adicionales. Si quieres ahorrar más dinero en este mes de junio, una forma efectiva es aumentar tus ingresos. Hay muchas maneras de generar ingresos extra, dependiendo de tus habilidades, intereses y disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, puedes vender cosas que ya no usas, ofrecer tus servicios como freelancer, participar en encuestas pagadas, crear un blog o un canal de YouTube. Lo importante es que elijas algo que te guste y que te genere valor, tanto económico como personal.

4. Establece metas de ahorro claras y específicas. Ahorrar por ahorrar no tiene mucho sentido si no sabes para qué lo haces. Por eso, te sugiero que definas cuánto quieres ahorrar y para qué lo quieres hacer. Puede ser para comprar algo que deseas, para viajar, para pagar una deuda, para crear un fondo de emergencia, para invertir en tu educación o en tu negocio, etc. Lo importante es que tus metas sean SMART: específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Así podrás tener una motivación clara y un plan de acción concreto para lograrlas.

5. Aprovecha las ofertas y los descuentos que hay en este mes de junio. Junio es un mes en el que muchas tiendas y negocios ofrecen promociones especiales por el inicio del verano o por el día del padre. Estas ofertas pueden ser una buena oportunidad para ahorrar dinero si las aprovechas con inteligencia. Por ejemplo, puedes comprar cosas que necesitas o que tenías planeadas comprar con anticipación, aprovechando los precios más bajos. También puedes comparar precios entre diferentes opciones y elegir la más conveniente para tu bolsillo. Eso sí, ten cuidado de no caer en la tentación de comprar cosas que no necesitas solo porque están en oferta. Recuerda que el mejor ahorro es el que no se gasta.

