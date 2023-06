Escándalo en Televisa: Galilea Montijo pone en su lugar a reportero de 'Chisme No Like' en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en Televisa se ha desatado un mediático escándalo, que tiene como protagonista a la famosa actriz y muy polémica presentadora, Galilea Montijo, debido a que en vivo de una conferencia de prensa que tuvo recientemente, no dudo en poner a su lugar a uno de los reporteros de Chisme No Like que al parecer la incómodo con la pregunta que le lanzó, causando una división de opiniones entre el público.

Como se sabe, el pasado miércoles 31 de mayo Montijo y el resto de los presentadores de La Casa de los Famosos México estuvieron en una conferencia de prensa para hablar sobre el tan esperado reality show de 24 horas, debido a que su estreno será el próximo domingo 4 de junio, en tan solo tres días a partir de ahora, dando detalles únicos de lo que podría esperarse, como que Cecilia Galliano y Mauricio Garza tendrían el contenido sin censura.

Incluso, en la mencionada conferencia presentaron que el famoso actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, era el quinto participante que estaría dentro de la casa, el cual afirmó que iba a dejarlo todo y que abriría el corazón para que pudieran conocer a quién era él verdaderamente, por lo que hasta ese momento todo iba de acuerdo al itinerario y no se habían presentados problemas por ninguno de los presentes.

Galilea Montijo. Internet

Pero como suele pasar, no todo salió a la perfección y no se fueron libres de polémicas, debido a que uno de los reporteros que estaba presente, el cual mencionó que iba por parte del programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain, decidió cuestionarle a Montijo si porque había aceptado estar en un programa en el que claramente se iba a generar muchos chismes y polémicas, si ella siempre criticaba a los reporteros y los acusaba por precisamente hacer esas dos cosas.

Ante este hecho, Montijo sin retroceder le respondió con la pregunta de si él en algún momento la había visto agrediendo o diciendo eso a alguien, a lo que él dijo que sí había sido testigo, así que ella le cuestionó si de que programa venía y cuando este le dijo, ella mencionó que trataba de recordarlo. Después de unos segundos, la presentadora de Netas Divinas respondió que ella toda su vida ha dado la cara a la prensa y los medios de comunicación cuando se habla de ella, desmintiendo lo que es mentira y aclarando situaciones que sí pasaron pero que según ella sacaron de contexto.

Finalmente, siendo muy contundente, aseveró que ella no ha generalizado nunca con la prensa o los reporteros y que ha diferencia de ellos, La Casa de los Famosos México no iba a inventar chismes para conseguir mayor visualización en las plataformas como YouTube y luego monetizar, señalando que si en algún momento a ellos los rechazó con ese argumento es precisamente por ese motivo, dejando muy en claro que no hablaría más del tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui