Hija de Bruce Willis abre su corazón y hace escalofriante confesión relacionada con el querido actor

Los Ángeles, Estados Unidos.- El año pasado, el mundo de la farándula se paralizó cuando uno de los actores más icónicos de las películas de acción de Hollywood anunció se retiro, ¿la razón? Una enfermedad que afectaba su sistema cognitivo. Se trata de Bruce Willis, quien es recordado por hacer grandes películas como Duro de matar, El elegido, 12 monos, El cuarto elemento, Mi encuentro conmigo mismo, entre otras.

Como se mencionó en un comienzo, Bruce era uno de los actores más cotizados de la industria del cine estadounidense y llegó a hacer una gran fortuna gracias a su impecable actuación, lamentablemente, para el mes de marzo del año 2022, anunció que debía retirarse de la farándula, debido a que fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que se caracteriza principalmente por afectar su capacidad de comunicación.

Bruce Willis y su hija Tallulah Willis

Varios meses después, la familia de Bruce anunció que el diagnostico fue erróneo y que, en realidad padecía otra enfermedad conocida como demencia frontotemporal, la cual se caracteriza por cambiar radicalmente el comportamiento del paciente, así como también afectar su lenguaje, síntoma que se confundió con afasia. De acuerdo con algunos informes, el famoso ya ni siquiera podía reconocer a su propia madre.

Algo de lo que poco se ha hablado es sobre cómo esta enfermedad ha afectado a las hijas de Bruce, motivo por el que Tallulah Willis escribió un extenso ensayo para la revista Vogue, donde habló un poco acerca sobre cómo fue crecer siendo la hija de dos superestrellas de la talla del actor de Armagedon y Demi Moore, así como también hizo una escalofriante revelación relacionada con el famoso.

De acuerdo con declaraciones de Tallulah, el diagnostico de que la salud de su padre se había deteriorado llegó en el 2022, pero la realidad es que había comenzado a presentar síntomas desde hacía tiempo atrás. Según la joven de 29 años, ella notó que en ocasiones, su familia lo llamaba, pero él no respondía, inicialmente creyeron que esto se debía a un problema de audición que desarrolló en el rodaje de una película, pero esto no era así.

Bruce Willis presentó sus primeros síntomas mucho antes

Tallulah reveló que esto se volvió cada vez más frecuente, por lo que no tardó en tomarse como algo personal el hecho de que su padre no le respondiera, motivo por el que comenzó a creer que él estaba decepcionado de ella, debido a los problemas de autoestima que le generó la exposición a los medios de comunicación desde que era muy joven, pero lo cierto era que Willis comenzaba a manifestar los primeros síntomas de su enfermedad.

Yo sabía que algo iba mal desde hacía mucho tiempo. Empezó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida de audición de Hollywood. Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y a veces me lo tomaba como algo personal. Había tenido dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y yo pensaba que había perdido el interés por mí. Aunque esto no podía estar más lejos de la realidad, mi cerebro adolescente se torturaba con algunas matemáticas defectuosas: No soy lo bastante guapa para mi madre, no soy lo bastante interesante para mi padre.", declaró Tallulah.