Lucía Miranda, amiga de Luis Miguel, responde a polémica con Aracely Arámbula tras hablar de sus hijos

Ciudad de México.- Después de que la famoso modelo y periodista, Lucía Miranda, se viera involucrada en una fuerte polémica con la reconocida actriz y también querida presentadora, Aracely Arámbula, a través de sus redes sociales dio una contundente respuesta al hecho de que la cantante la llamó mentirosa después de que hablara sobre sus hijos con Luis Miguel y la batalla legal que tiene con el cantante.

Como se sabe, hace un par de semanas que la viuda de Hugo López, el exmanager de 'El Sol de México', aseguró qué era falso que él no atendiera económicamente a los menores y que no los viera, asegurando que: "Con Aracely, él pasa el dinero. El tema ese de no ver a los niños es un tema que yo, porque lo quiero no voy a opinar, no lo sé, no sé qué pasa ahí, cual es la situación, porque realmente es una pena que él no vea a los chicos, pero todo eso que dicen que no le pasa manutención se dicen cosas que no son".

Ante este hecho, la expresentadora de MasterChef México a través de sus historias en Instagram respondió más que molesta a estas declaraciones, afirmando que es: "¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad", dejando muy en claro que ella no ha mentido con respecto a que el cantante no ha estado al pendiente de ninguna manera de los dos pequeños que concibieron juntos.

Debido a que la actriz y cantante enfureció al conocer la versión con respecto a la supuesta convivencia de sus retoños con el intérprete de Cuando Calienta el Sol, es que ahora Miranda explica su anterior declaración sobre el controversial tema, afirmando que: "Dije que tenía entendido que veía a sus hijos, pero que no podía aseverar ni decirlo, yo jamás me metí en ningún tema íntimo de Luis Miguel de pareja, no quiero herir susceptibilidades, ella sabrá su verdad".

Posteriormente, la viuda del exmánager de Luis Miguel externó en Venga la Alegría todos sus respetos para la famosa conocida como 'La Chule', expresando que: "Yo no tengo que decirle nada a Aracely, yo no tomo las cosas personales, Aracely es una linda mujer, que tiene unos hijos maravillosos y yo le deseo lo mejor". Por otra parte, al cuestionarla sobre el actual romance de Luis Miguel con la española Paloma Cuevas, Miranda únicamente dijo: "No tengo el gusto de conocer a Paloma, me parece una linda pareja".

En cuanto a la faceta profesional del cantante, Lucía manifestó que ya se encuentra más que lista para asistir a una de las presentaciones del artista nacionalizado mexicano, destacando que: "Aquí en Argentina estamos todos felices, esperando que sea agosto para recibirlo, porque realmente ha sido una cosa impresionante, siempre estoy invitada por LuisMi, siempre me invita", tras lo que lamentó que algunas personas hayan aprovechado el éxito del Sol para hacer negocio y estafar a algunos de sus seguidores.

