Luto en el espectáculo: Confirman muerte del actor Sergio Calderón tras ser hospitalizado por neumonía

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- México y el espectáculo en general de nueva cuenta se encuentran de luto debido a que hace algunas horas se confirmó el sensible fallecimiento del reconocido actor mexicano Sergio Calderón, quien actuó con el estadounidense Johnny Depp en la exitosa película Piratas del Caribe. La muerte del histrión tuvo lugar en la nación norteamericana luego de haber estado hospitalizado por neumonía.

Sergio Calderón fue un hombre que nació en Coatlán del Río, Morelos, el 21 de julio de 1945 y se formó como actor en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores; sin embargo, desde la década de los 80's emigró a Estados Unidos y se instaló en California, donde actualmente viven su viuda, hijos y nietos. Su primera participación en el cine tuvo lugar en 1970 a través de la cinta The Bridge in the Jungle. Su anterior trabajo, como maestro de inglés, le permitió introducirse sin problema en la industria extranjera.

Murió el actor Sergio Calderón

Otras películas en las que participó Sergio fueron Los hijos de Sánchez y Los Suegros, donde pudo compartir pantalla con grandes intérpretes del séptimo arte como Anthony Quinn, Peter Falk y Alan Arkin. Pero sin duda alguna la película más grande en la que actuó el histrión mexicano fue la cinta Hombres de negro (Men in black) en 1997 junto a Will Smith y Tommy Lee Jones. De hecho esta cinta es uno de sus grandes orgullos y el pasado 2022 recordó que se cumplieron 25 años de su estreno.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sergio escribió: "Hace 25 años se lanzó una de las mejores películas en las que trabajé: Men In Black ¡Gracias a Barry Sonnenfeld por esta maravillosa oportunidad". Otra de las cintas más exitosas de la carrera de Calderón fue Piratas del Caribe: En el fin del mundo del año 2007, donde apareció junto a Depp interpretando al capitán 'Eduardo Villanueva'. Hasta el momento el actor y cantante no ha salido a pronunciarse por su partida, pero se sabe que actualmente se está recuperando de una fractura en el tobillo.

Su último trabajo en la actuación fue el pasado 2022 con la serie The Resort. Desafortunadamente Serio Calderón perdió la vida el pasado miércoles 31 de mayo a la edad de 77 años. Aunque su familia reportó que su deceso se dio debido a causas naturales, otras fuentes de información han dicho que recientemente estuvo hospitalizado en Los Ángeles por una severa neumonía. Descanse en paz el querido actor mexicano.

Fuente: Tribuna