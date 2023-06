Mes del orgullo: Estos son los famosos de México que 'salieron del clóset' sin miedo al 'qué dirán'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de junio ha llegado y con ello no sólo nos encontramos en la mitad del año, sino que también el mundo entero celebra el inicio del llamado 'Mes del orgullo' o también llamado 'Pride' cuyo objetivo es el de visibilizar a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT y a las cuales se les ha negado varios derechos por tener una identidad de género diferente a la consideraba normal por la sociedad. Con el fin de darle más fuerza a los miembros de la comunidad del arcoíris, varios famosos han tomado la determinación de salir del clóset y sumarse a este sector de la población.

Luego de haber roto el silencio y haberse expuesto de manera abierta como miembros de la comunidad LGBT, no sería raro que a partir de este 1 de junio comiencen a publicar en redes sociales temas relacionados con la lucha por los derechos, al tiempo que también pueden ser partícipes de la marcha que sucederá en la Ciudad de México el próximo sábado 24 de junio donde además de haber gritos de protestas, también se espera la realización de eventos musicales que pinten de más color una de las celebraciones más esperadas por miles.

Uno de los miembros más populares de la comunidad LGBT es el miembro de Grupo Firme, Jhonny Caz quien no sólo ha conquistado el género de regional mexicano, sino que además se muestra orgulloso en cada una de las presentaciones por ser un hombre homosexual. La salida del clóset de este famoso llamó la atención pues con frecuencia los temas que popularizan a este género musical son considerados con tintes machistas e incluso homofóbicos no obstante el artista no ha manifestado algún tipo de rechazo e incluso ha hecho énfasis en que su hermano, Eduin Caz, se muestra muy solidario con él.

Otro de los famosos que más llamó la atención por haber expresado sus preferencias sexuales fue el creador de contenido e Influencer Alan Estrada, quien en redes sociales publicó la frase “soy gay” desatando polémica entre el público, pues mientras unos celebraron el hecho de haberlo compartido, en contraste hubo quienes le mencionaron que era un poco predecible; sin embargo, la muestra de cariño fue más grande que incluso esta acción le sumó más seguidores a su canal de YouTube, pues basta decir, el famoso se ha caracterizado por realizar contenido en torno a viajes que por supuesto no tienen nada que ver con temas LGBT.

Uno de los rostros más famosos de la farándula quein también tuvo el valor de salir del closet fue la cantante Joy Huerta, miembro e la abruaicón Jesse & Joy, sus preferencias causaron impacto entre algunos de sus fans pues al inicio de su carrera, muchos llegaron a pensar que había una relación con el otro miembro de la banda aunque despumes ellos aclararan que sí hay vinculo pero de hermanos. Con el tiempo, la famosa cosechó éxitos y hasta llegó a compartir que estaba a punto de convertirse en madre al lado de su pareja con quien además llegó al altar.

Más famosos que han salido del clóset son Ricky Martín, el actor y cantante Christian Chávez, la modelo Victoria Volkóva o incluso el actor Jerry Velázquez quien ganó fama por su participación en el programa de Televisa, Me Caigo de Risa, aunque su carrera ya tenía varios éxitos pues ha participado en doblaje y hasta en teatro musical. Sin importar cuál sea su orientación, el público se ha mostrado empático con estos famosos a los cuales les aplauden su valentía y sobre todo desempeño dentro y fuera de los escenarios.

