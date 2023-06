Ni Televisa ni Imagen TV: Álex Kaffie se uniría a TV Azteca; cubriría a Bisogno en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que tras dejar Imagen TV no sería Televisa la que se llevaría consigo al famoso presentador y muy polémico columnista, Álex Kaffie, a sus nuevos proyectos, sino que esa batalla la habría ganado su competencia más directa, TV Azteca, dado a que se dice que se uniría a la mencionada empresa para poder cubrir a Daniel Bisogno dentro de Ventaneando ahora que el famoso presentador se encuentra ausente por salud

Como se recordará, el pasado lunes 29 de mayo a través de un comunicado en sus redes sociales, Kaffie reveló que no regresaría al matutino Sale el Sol, debido a que consideraría injusto que lo suspendieron sin goce de sueldo por exponer a Nacho Lozano, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos y callaban a unos.

Y aunque parecía que por un tiempo se vería desempleado al presentador, un par de horas de dar dicho anuncio, comenzaron a circular los rumores de que algunos productores de la empresa San Ángel ya se han puesto en contacto con él para invitarlo a formar parte de sus proyectos, en donde podría hundir aún más a los ejecutivos de Imagen TV, dado a que aparentemente su nuevo programa sería La Casa de los Famosos México, aunque no mencionan si como integrante o como panelista.

Daniel Bisogno. Internet

Pero ahora, las cosas han cambiado de forma completamente radical, debido a que se según recientes informes del canal de YouTube de Chacaleo, afirmaron que Pati Chapoy se habría puesto en contacto con el denominado 'Villano de los Espectáculos' para pedirle que se una a su equipo de presentadores para dar las mejores noticias del entretenimiento, en lo que su colega y amigo, Daniel se encuentra hospitalizado por severas complicaciones de salud.

Como se sabe, Bisogno desde hace casi una semana se encuentra en cama después de haber enfrentado un cuadro hepático severo y fue sometido a cirugía de urgencia, debido a que se le reventaron varias venas esofágicas y tuvieron que ligarlas, lo que lo mantuvo en terapia intensiva hasta el pasado martes 30 de mayo. Aunque ya se encuentre fuera de peligro y esté en terapia media, aún debe permanecer varias semanas en reposo y se le realizarán varios estudios.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que el reconocido y polémico presentador o los altos mandos de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego, no han salido para aclarar si es verdad que Álex va a estar dentro de sus foros y en el afamado vespertino, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui