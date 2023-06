Público de TV Azteca corre a Laura G de 'VLA'; ella da importante noticia tras salida de Anette Cuburu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días los televidentes de TV Azteca no han parado de pedir que Laura G sea la próxima en dejar la conducción de Venga la Alegría pues se rumora que habrá nuevos despidos en el programa debido a que vienen fuertes cambios para este mes de junio. Hace algunas horas la regiomontana rompió el silencio y respondió a los detractores que siguen pidiendo su salida, al compartir un tajante mensaje.

La expresentadora de Televisa, donde trabajó más de una década hasta que fue despedida por sus polémicas, realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de las redes sociales, quienes de inmediato aprovecharon para cuestionarla por distintas controversias. En primer lugar los internautas cuestionaron a Laura si tenía alguna rivalidad con Tábata Jalil pues ante la cámara parece que no se llevan bien.

La originaria de Nuevo León aprovechó que tanto ella como la experimentada reportera del Ajusco se encontraban fuera del aire y grabó una historia en la que ambas aparecían diciendo que no había tensión: "Ustedes tranquilos", apuntó. Asimismo, los televidentes cuestionaron a Laura sobre la repentina salida de Anette Cuburu en VLA, pues no tuvo una despedida en vivo y tampoco han mencionado nada al respecto en el programa.

Como se recordará, la llamada 'Anechi' utilizó un comunicado de prensa para revelar que ya no formaba parte del matutino y esto desató controversia pues muchos comenzaron a decir que la habían despido. No obstante, la propia G desmintió esta versión y dijo que Cuburu tomó la decisión de no despedirse del público: "Cada uno decide si quiere despedida o no, mi güera no quería despedida porque dice que llora mucho, pero viene algo grande para ella".

Finalmente, Laura G respondió a todos los televidentes que se están preguntando si ella será la próxima en salir, pues no es del agrado de muchos. De hecho como se recordará, hasta el retirado conductor Raúl 'Rulo' Osorio salió a decir a través de su cuenta oficial de Twitter que la regiomontana debería de ser la siguiente en abandonar el elenco de Venga la Alegría.

¿Laura abandonará VLA? A través de sus historias de Instagram la famosa exconductora de Sabadazo recibió la siguiente pregunta: "¿Tú también te vas de VLA?", mientras que ella respondió: "Yo me iré cuando tenga que irme, me vienen corriendo desde hace 4 años... algún día será y con gusto lo compartiré pero por lo pronto aquí estoy, y lo disfruto mucho", dijo. Además Laura advirtió que el próximo lunes comenzará una nueva etapa en el programa y ella forma parte de la misma.

