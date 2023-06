Tensión en TV Azteca: Nahomi Mejía saca las garras en 'Survivor' y pone en su lugar a Magdalena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro de TV Azteca nuevamente se pudo ser testigo de como se elevaron las tensiones, debido a que en el más reciente episodio de Survivor México la reconocida maquillista y participante, Nahomi Mejía, acaba de dejar en claro que no se dejará de nadie y sacó las garras para defenderse y a la comunidad LGBTQ+, afirmando que no iba a callar agresiones, poniendo en su lugar a Magdalena Álvarez.

Como se sabe, Nahomi es una reconocida maquillista transgénero, que fue Miss Trans México y fue una de las participantes de la tercer temporada del reality de supervivencia, la cual regresó por su revancha en esta cuarta emisión, señalando que quería demostrar aún más que en su primera vez en las playas de la República Dominicana, defendiendo aún más a la comunidad que ella está representando.

Por este motivo es que en medio de una de las reuniones de las dos tribus para comenzar con la competencia, Nahomi pidió la palabra para decir que ella estaba en un momento en el iba a defender su presencia en el reality, pero que también iba a darle voz a esa comunidad a la que ella pertenece que sabe que no tiene las mismas oportunidades que otros, por lo que quería hacerle frente a Magdalena del equipo de los 'Leones'.

Magdalena Álvarez. Internet

Siendo muy contundente, la integrante de los 'Toros' dejó muy en claro que no iba a permitir que le faltaran al respeto y menos de la manera en que sucedió, revelando que durante una de las competencias, Magdalena le había hecho un insulto tremendo, que consideraba era necesario exponer y afrontar, señalando que no pensaba quedarse callada y tolerarlo, por lo que exigió delante de todos que se le respetara y no se le insultara de esa manera.

Aunque se dijo y se mostró sumamente ofendida con lo sucedido, señalando que ella quería respeto y para la comunidad trans, en ningún momento reveló qué fue ese insulto que empleó para despertar esa ira que sentía por lo que había sucedido, dejando a más de uno con una gran interrogante al respecto y cuestionando cual fue el insulto que había recibido, mientras que otros sin importar que le hayan dicho, le aplaudieron que salga a defenderse y a sus valores.

En cuanto a Magdalena, ante las cámaras admitió que sí fue grosera y que sí ofendió a Nahomi, pero dejó en claro que estaba muy arrepentida de lo sucedido, que fue en el calor del momento en la competencia y lo dijo verdaderamente sin sentirlo, destacando que no se justificaba y ofrecía una disculpa de todo corazón, especialmente porque ella va representando a sus hijos y no quiere darles un mal ejemplo.

Fuente: Tribuna del Yaqui