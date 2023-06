Terror en Televisa: Tras estar en coma y casi morir, Toño Mauri alarma a fans con noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor mexicano Toño Mauri, quien ha formado parte de entrañables telenovelas de Televisa, de nueva cuenta encendió las alarmas de todos sus seguidores pues hace algunas horas compartió una triste noticia sobre su salud. Como se recordará, durante la pandemia el también productor estuvo al borde de la muerte debido a las graves secuelas que le dejó su primer contagio de Covid.

Desafortunadamente este jueves 1 de junio el padre de la cantante Carla Mauri anunció que de nueva cuenta fue alcanzado por esta enfermedad. A través de una historia en Instagram, Toño explicó que nuevamente está contagiado de coronavirus, luego de que la primera vez que sufrió afectaciones por este virus, su salud se complicó al grado que tuvo que recibir un doble trasplante de pulmón para poder sobrevivir.

El actor de Por amar sin ley, último melodrama que grabó para el Canal de Las Estrellas, publicó una fotografía donde aparece recostado en una cama y con cubrebocas, seguida del siguiente mensaje: "Otra vez COVID", escribió junto a un emoji con cara de malestar. Hasta el momento se desconocen los síntomas y/o gravedad de este nuevo contagio, pero en la imagen Mauri apenas si abrió los ojos para dar la noticia.

Esta no es la primera vez que Toño Mauri vuelve a recaer en Covid-19 desde aquella intervención quirúrgica que le salvó la vida, pues en septiembre del año pasado también padeció esta enfermedad. "¡Otra vez Covid! Por favor no bajen la guardia, no se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento! A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo, gracias por cuidarme", escribió en aquella ocasión Toño para dar a conocer que volvía a contagiarse del virus.

De acuerdo con información de Agencia México, el también exintegrante del grupo Fresas con crema volvió a dar positivo a coronavirus luego de que hace algunas semanas hiciera acto de presencia en la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara. Como se recordará, en 2020 Toño se contagió de Covid-19 y debido a que no había vacunas disponibles, estuvo a punto de morir.

El actor de telenovelas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida estuvo hospitalizado durante más de 8 meses, de los cuales varios pasó en coma y luchando por su vida. Toño se recuperó hasta que fue sometido a un doble trasplante de pulmón para salvarle la vida, pero ha declarado que pensó en varias ocasiones en la muerte e incluso grabó un video de despedida para su familia.

