Tras 13 años en Televisa y ser despedido de Telemundo, Chef Oropeza regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 1 de junio el famoso conductor Juan Alfredo Oropeza Mercado, quien es mejor conocido como Chef Oropeza, dio una tremenda sorpresa a los televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que reapareció en el programa Hoy luego de haber abandonado las filas de Televisa para irse a la competencia. Como se recordará, en los últimos años el reconocido cocinero estuvo trabajando en Telemundo, de donde desafortunadamente fue despedido meses atrás.

El originario de la CDMX ya cuenta con más de dos décadas de experiencia culinaria. En la televisora de San Ángel ha tenido la oportunidad de participar en exitosos proyectos como Hoy, donde trabajó desde 1998 hasta 2007 y luego volvió en 2011; en esta emisión matutina fue conductor y productor asociado. Asimismo, los ejecutivos le permitieron tener su propio programa de cocina de nombre Al sabor del chef, producido por Nino Canún que se transmitió de 2007-2011 en Las Estrellas.

Además de que Oropeza también pudo llegar a la TV de paga a través del Canal Unicable conduciendo el programa Chef Oropeza en casa. A finales del año 2020, luego de varios meses de repentinos cambios en Telemundo, la empresa confirmó que el famoso chef mexicano se unirá a sus filas como parte del elenco de Un Nuevo Día (llamado Hoy Día) en sustitución del chef James, lo cual provocó el enojo de la audiencia.

Chef Oropeza en 'Hoy Día'

Desafortunadamente el año pasado Alfredo Oropeza fue despedido de Telemundo al igual que Stephanie Himonidis 'Chiquibaby', Rodner Figueroa, Rebeka Smith, mientras que este año se les sumó Adamari López. Los fieles admiradores y fans del experto en cocina quedaron impactados después de su salida, sin embargo, él no quiso entrar en conflicto y solamente les respondió con la siguiente frase: "Todo está bien. Nos vemos en YouTube".

Ahora luego de varios meses fuera de la televisión, el chef Oropeza regresó a la pantalla de la mano de la televisora de San Ángel. El querido presentador de 51 años volvió al foro 16 de Televisa para conducir la sección de cocina y la primera en darle la bienvenida fue Andrea Legarreta, quien fue su compañera durante años: "Miren anda más esta visita ¡qué emocionante! nuestro querido chef, es parte importantísima en las cocinas de Hoy".

La aún esposa de Erik Rubín explicó que el chef los estaba acompañando por motivo de la celebración de los 25 años de transmisiones del programa y aunque él también se dijo emocionado por su regreso, prefirió enfocarse en cocinar: "Gracias, no saben el flashback, qué placer, no saben la emoción que tengo de estar aquí, pero, se me va ir el tiempo, mejor vamos a cocinar", expresó. Sin duda alguna la presencia de Oropeza en Hoy ayudó a elevar su rating y por ende siguieron hundiendo al matutino de la competencia, Venga la Alegría.

