Tras subir 20 kilos y retiro de novelas, Eduardo Yáñez regresa a Televisa y lo destrozan "por viejo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Eduardo Yáñez, quien comenzó su carrera en las novelas a inicios de los 80's, se encuentra en medio de una fuerte controversia debido a que el público de Televisa lo está destrozando por su apariencia física luego de confirmar que volverá a protagonizar un melodrama. La mañana de este jueves 1 de junio el también conductor fue presentado como parte del elenco del proyecto Golpe de Suerte luego de haberse retirado de las novelas por un tiempo.

Eduardo saltó a la fama en la empresa de San Ángel luego de participar en melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa. Desafortunadamente en los últimos años el histrión a estado bastante alejado de la televisión mexicana pues luego de quedarse sin contrato de exclusividad, probó suerte en la cadena Telemundo con las series Falsa identidad y La Reina del Sur.

Fuente: Internet

Además el pasado 2022 'Lalo' impactó al unirse a la serie Mi tío de Amazon Prime Video, donde se transformó en mujer usando vestido y peluca. Sin embargo, ahora ya está más que listo para retomar su carrera en los dramas mexicanos y este mismo jueves se realizó la conferencia de prensa de la telenovela Golpe de Suerte, donde fue presentado como protagonista y donde compartirá créditos con Marjorie de Sousa, Horacio Pancheri y Mayrín Villanueva, entre otros.

Después de la promoción del proyecto de Nicandro Díaz, Yáñez accedió a platicar con los reporteros y uno de ellos le hizo una pregunta sobre su vida personal que no le encantó del todo. Como se sabe, el actor ha sido catalogado como una persona explosiva y además el mismo en el pasado admitió haber sufrido depresión. En ese sentido, un miembro de la prensa le preguntó sobre su salud mental y así respondió:

Nunca he pensado que me falta salud mental, nunca he tenido eso, yo creo que soy un ser humano que reacciona a todos los estímulos".

Acto seguido, el actor de 62 años puntualizó que es una persona común y corriente en este sentido y dijo: "A veces uno se levanta en la mañana un poquito quisquilloso y a veces te levantas de 'ay, amor y paz para todos'". Cabe resaltar que anteriormente 'Lalo' ya había dicho que pasó por una fuerte depresión que incluso lo llevó a pensar en el suicidio: "No es la primera vez que paso por una depresión así y ya en otras ocasiones me ha sucedido. A veces quieres que pare, quieres que pare eso. No es una depresión de tristeza, la gente tiene que comprender que es depresión hormonal, neurológica".

Por otro lado, los internautas destrozaron, debido a su actual apariencia física, a Eduardo, quien hace tiempo ya había dejado en shock por su radical cambio físico ya que lucía "desfigurado" tras subir 20 kilos. A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de TVyNovelas, el público dijo que 'Lalo' lucía muy diferente y volvieron a recalcar que tenía el rostro hinchado.

Está abotagado. Qué mal se ve".

Bájale al Botox".

Ya está viejón".

¿Qué le pasa? parece que le picaron las avispas".

Critican a Eduardo Yáñez por su apariencia física

Fuente: Tribuna