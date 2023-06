Vanessa Claudio conmociona a TV Azteca por 'arranque de celos' a Uriel Estrada en 'Al Extremo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y querida presentadora de TV, Vanessa Claudio, hace un par de horas que acaba de conmocionar a TV Azteca y sus millones de seguidores en las redes sociales, debido a que sus compañeros de trabajo exhibieron que ella habría tenido un 'arranque de celos' por el también presentador, Uriel Estrada, en pleno programa en vivo de Al Extremo, por ser amable con una conductora.

Como se sabe, desde hace varios meses que dentro de la emisión vespertina de la empresa del Ajusco se ha relacionado sentimentalmente a la famosa presentadora y a su colega dentro de esta, compartiendo videos en el que él aparentemente la conquista, o que ella le rompe el corazón llamándole amigo, sin embargo, ninguno de los dos ha salido para aclarar si es que hay una relación sentimental o si están interesados el uno con el otro.

Pero, aunque ellos sigan manteniendo la verdad detrás de su relación, ya sea que simplemente la mantengan en lo profesional, amorosamente o solo como amigos, los encargados de las redes sociales del programa siguen compartiendo videos y señalando que entre ambos hay mucho más allá que una amistad o que mantengan las cosas solamente dentro de lo laboral, y el pasado miércoles 31 de mayo hasta dijeron que Claudio le haría una escena de celos.

Vanessa y Uriel serían pareja. Instagram

Esto pues a través de un video en su cuenta de Instagram, los editores compartieron un momento en el que Estrada estaba tomado del brazo de su también compañera, Kary Nova, luciendo feliz y muy cercano a ella, mientras que al otro extremo del foro, se podía ver sola a Vanessa viéndolos fijamente y haciendo un acercamiento a su rostro, en este sí se puede ver una especie de molestia que sería la prueba de sus celos.

Y aunque la expresentadora de Venga la Alegría no ha dicho nada hasta el momento de estos aparentes celos, Uriel mediante los comentarios de dicho publicación, mencionó que si con los gestos que realizó al verlos demostraba que estaba celosa, si supieran lo que le dijo detrás de cámaras cuando estuvieron solos podrían confirmar que habría ahí el nacimiento de un romance, despertando el interés del público.

Esto pues en el comentario del presentador, miles de los espectadores del programa no dudaron en cuestionarle que era eso que le había dicho que confirmaría que sí tuvo celos, diciéndole que su pecho no era bodega y todos los presentes sin duda querían saber el chisme completo, pues los alimentaba el saber cada detalle de este, sin embargo, Uriel ya no volvió a mencionar nada y dejó a todos con la duda.

Vanessa estaría celosa. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui