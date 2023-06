VIDEO: ¿Te hubiera gustado? Esta es la escena de 'La Sirenita' que quedó fuera del live-action

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En 1989 Disney estrenó la película La Sirenita, cuento implicado en la obra original del escritor danés Hans Christian Andersen quien contó cómo fue el momento en que una joven sirena se enamora tanto de un humano que hasta cambia su cola por pies; no obstante, la obra original es más oscura que la presentada por la empresa de 'Mickey Mouse' pues al final no era la intención romper con esa magia y claro, generar traumas innecesarios, algo que a parecer sí estará presente, de manera figurativa, entre los fanáticos de 'Ariel' pues el live-action ha recibido fuertes criticas y además, dejó fuera una escena icónica.

Desde antes que se revelaran los primeros adelantos de esta película, la selección el elenco dio mucho de qué hablar pues en el papel de la hija menor del 'Rey Tritón', es decir la protagonista, estaba la actriz y cantante Halle Bailey quien es de descendencia afroamericana. Este papel dividió opiniones pues mientras muchas niñas celebraran ver a una princesa como ellas son, otros aseguraron que para nada se parecía a la 'Ariel' original quienes de tez blanca, lo que fue motivo para llamar a un complot que pareciera, no funcionó.

Lo anterior se debe a que durante el fin de semanal del estreno de La Sirenita, la recaudación en taquilla fue incluso más alta que la de la película Rápidos y Furiosos 10, al tiempo que hubo otras personas que dijeron, este proyecto superó sus expectativas. Sin embargo, algunos cambios como en las letras de las canciones o los personajes, siguieron sin convencer pese a lo bella que se dijo, es esta cinta. Cambios donde además se hace mención a que quedó fuera una importante escena que, aunque es esclusiva de Disney y no del cuento de Andersen, fans dijeron hubiera sido genial verla.

En adelante, puede que te adelantemos algún spoiler, por lo que si no has visto la película pero sí quieres hacerlo, te advertimos que esta escena quedó fuera. Se trata de la pelea entre el 'Chef Loui' y 'Sebastián', el cangrejo y fiel amigo de 'Ariel' quien la acompaña en su travesía por el mundo real cuando hace el trato con 'Ursula' a quien le da su voz a cambio de piernas. Como todo es nuevo para ambos, la sirena tiene que aprender a hacer muchas cosas, mientras que el crustáceo lucha por sobrevivir pues llega de manera accidentar a la cocina del chef.

Al tratar de escapar, el cocinero de origen francés, interpreta el tema Le Poissons mientras cocina cangrejos rellenos, lo que lo lleva a pensar que volvió ‘echar al fogón’ a uno de ellos aunque este, Sebastián, sí está vivo. Con música de can can de fondo, ambos mantienen una pelea cuya rivalidad llega al final de la cinta animada. Por si fuera poco, la canción es una de las más populares de la película y em efecto, quedó fuera de este proyecto que recién llegó a la pantalla grande, lo que causó más descontento entre los seguidores pues no todos los días sabes de una disputa entre un chef y un cangrejo al que busca cocinar.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual esta icónica escena fue suprimida en la nueva versión de 'La Sirenita', el director Rob Marshall dijo al medio SensaCine que no todo lo que está en la animación funciona para las versiones reales, lo cual fue motivo suficiente para privarnos no solo de cantar este tema, sino también de ver a ambos personajes perseguirse y destruir la cocina que el 'Príncipe Eric' tenía en su lujoso castillo.

Es muy importante que, mientras estás construyendo una película como esta, ser conscientes de ello y proteger lo que hay en ella, pero también saber que es una reimaginación, que no es sólo un 'remake'", aseveró.

