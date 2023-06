¿Celos? Gerard Piqué se incomoda al oír el nombre de Lewis Hamilton, presunto novio de Shakira

Comparta este artículo

Madrid, España.- Aunque ya pasó prácticamente 1 año desde que Shakira y Piqué pusieron punto final en su relación amorosa, la realidad es que todo parece indicar que las cosas están sumamente lejos de terminar, puesto sin importar cuánto tiempo ha pasado, la expareja continúa dando de qué hablar, tal y como ocurrió recientemente, cuando la cantante de Las caderas no mienten comenzó a ser captada junto a el conductor de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Como algunos sabrán, el corredor y la cantautora de 47 años levantaron algunas especulaciones desde que comenzaron a salir juntos, incluso el pasado viernes, 9 de junio, una fuente cercana a los famoso confirmó que hay un romance entre ellos y que, justo ahora ambos se están conociendo y se encuentran en una etapa muy coqueta de su relación, lo que significaría que, luego de 1 año, la intérprete de Acróstico le estaría ando una nueva oportunidad al amor.

Pero como ya ha ocurrido anteriormente, cada paso que Shakira da hacia adelante, es utilizado en contra de Piqué, esto se ha visto en videos anteriores, cuando el exfutbolista del Barcelona acudía a algunos juegos de futbol, en los que el público solía cantarle el tema Music Sessions #53 de la colombiana junto a Bizarrap, el cual se estrenó el pasado 11 de enero del 2023 y rompió récord en visualizaciones.

Todo ocurrió recientemente, cuando Piqué se encontraba haciendo una transmisión en Twitch, junto a Ibai Llanos y Sergio Agüero, todo iba con naturalidad, hasta que, en determinado momento, uno de los presentes le preguntó al exatleta de origen argentino si apoyaba al "piloto inglés", a lo que éste respondió de manera afirmativa, puesto él seguía al "número uno", lo cual no es de extrañarse en este ambiente.

Ante esta respuesta, Piqué cuestionó a su amigo: "¿Pero el número uno es inglés? No sé quién es", y sin ningún tapujo, Agüero no tuvo reparo en responder con una sonrisa abiertamente pícara, declarando abiertamente que era todo un "fan de Hamilton", y reafirmó si es que existía algún problema con que le gustara ese competidor; para este punto de la charla, Gerard no pudo ocultar mucho más su descontento.

Como era de esperarse, parece ser que Piqué sigue muy de cerca la vida amorosa de Shakira, por lo que al estar incómodo con la charla, el exatleta del Barcelona únicamente se limitó a finalizar con el tema y a declarar que su amigo era "fan de Hamilton", lo que evidenció que existía cierta molestia por su parte, aunque hasta el momento se desconoce sí ésta nació a partir de los celos o por una razón diferente.

Ya está... Es fan de Hamilton. Ya está, ¿qué pasa?", declaró Piqué para cerrar el tema.

