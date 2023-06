Gustavo Adolfo Infante saca del clóset a Daniel Bisogno en Televisa y hunde a Pati Chapoy en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Daniel Bisogno no ha dejado de estar en tendencia y no por los difíciles problemas de salud que vivió hace algunos días, sino porque Raquel Bigorra revivió el fuerte escándalo que tuvieron en 2019 cuando se distanciaron. Ahora fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien salió a hablar del tema en pleno foro de Televisa y hasta sacó del clóset al polémico presentador del programa Ventaneando.

Resulta que en una reciente transmisión de La Casa de los Famosos México, la conductora y actriz cubana contó con lujo de detalle todo lo que vivió en aquella época cuando su entonces compadre la culpó en televisión nacional de haber vendido detalles de su divorcio con Cristina Riva Palacio: "Él hizo su show en lugar de aceptar algo que tampoco tiene que decir ni qué eres ni que no eres. Si no quieres decir que no eres no lo digas", dijo Raquel sobre las supuestas preferencias de Daniel.

Asimismo, la exconcursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy acabó rompiendo en llanto al hablar del calvario que tuvo que enfrentar pues la prensa no dejaba de buscarla para hablar del escándalo, por lo que ella prácticamente se tuvo que "esconder" durante un mes. Fue la actriz Michelle Vieth quien confirmó que su comadre cubana sí la pasó muy mal cuando este escándalo surgió: "Yo se los confirmo, Raquel no vendió nada".

Incluso la llamada 'Pequeña Traviesa' se conmovió casi hasta las lágrimas frente a la audiencia de la televisora de San Ángel cuando hablaba al respecto: "Raquel es un ser humano íntegro, vivimos juntos todo eso, yo vi cómo se le desencajó la cara y nos agarramos de la mano porque no creíamos lo que estábamos viendo en la televisión". Gustavo Adolfo, quien es uno de los panelistas de LCDLF también coincidió en esta versión.

De forma contundente, el periodista y conductor mexicano aseguró que Bisogno culpó a 'La Bigorra' de lo antes mencionado para distraer la atención de su escándalo pues no quería asumir sus preferencias: "Algo muy claro, cuando Daniel lo captan en un lugar con un muchacho dándose un beso, entonces en el programa donde está el señor Bisogno, él y su jefa (Pati Chapoy) crean una cortina de humo para distraer la atención".

Sí, Infante tachó de mentirosos a 'El Muñe' y a la líder del programa Ventaneando asegurando que eligieron a Raquel Bigorra para distraer a la audiencia del escándalo por su supuesta homosexualidad: "Raquel no tuvo absolutamente nada qué ver, crearon una cortina de humo para distraer la nota principal que era la sexualidad de Dani". Hasta el momento, Daniel Bisogno y Pati Chapoy no han respondido a estos fuertes señalamientos, pero se espera que lo hagan pronto.

