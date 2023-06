Hollywood en shock: Marlon Wayans de 'Y dónde están las rubias?', enfrentará a las autoridades

Denver. Colorado.- La industria del cine de Hollywood no solo deja importantes ganancias, sino que además ha hecho a varios artistas famosos por su desempeño en pantalla. Incluso hay papees que se vuelven tan trascedentes que, sin importar si el actor en cuestión hizo más trabajos, se vuelve famoso por solo ese personaje; no obstante, hay otros que su carisma los ha llevado tan lejos que incluso suelen recibir tantos especiales en cualquier sitio donde se encuentren, situación que al parecer esperaba experimentar el actor Marlon Wayans quien en el afán de llegar a tiempo a una presentación, terminó por meterse en problemas con la policía al grado que fue citado a declarar la próxima semana.

El famoso de 50 años de edad, cobró relevancia internacional al protagonizar la película de comedia Y dónde están las rubias?, misma donde interpretó a 'Marcus Copeland', un agente del FBI quien para evitar que dos hermanas rubias y muy adineradas fueran secuestradas, acabó por usurpar la identidad de 'Tiffany Wilson'. Hoy el famoso acaparó la atención de las autoridades debido a que protagonizó un disturbio en el aeropuerto de Denver donde involucro a la Policía y con ello, fue citado a declarar para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, Wayans se disponía a viajar desde Denver a Kansas City para poder cumplir con una presentación en vivo previamente agendada. El famoso quien además participó en cintas como Chiquito pero peligroso o Y dónde está el fantasma?, iba tarde para tomar el vuelo de United Airlines; sin embargo, mientras corría hasta el lugar donde llevaría a cabo el embarque, se opuso a ser revisado y con ello, terminó por perder el vuelo.

Foto: Twitter

Marlon Wayans recudió a su cinta en Twitter para quejarse por la actitud del personal del Aeropuerto, al tiempo que también hizo responsable a la aerolínea por haberse quedado en tierra, pese a que se dijo, en realidad éste no llegó a hacer el respectivo check-in y revisión de equipaje de mano en el horario estipulado por protocolo; no obstante, aunque hubo tal aclaración, al final se dijo, el famoso fue citado a declarar pues se le acusa de alteración del orden público.

No es mi culpa, culpen al guardia de seguridad y a United Airlines. No puedo creer cómo permiten que sus clientes de primera clase sean tratados de esta manera. Necesito que algún ejecutivo me envíe un mensaje, porque este guardia fue rudo", escribió.