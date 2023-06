Laura Bozzo aparece golpeada en FOTO y con crisis de ansiedad; ejecutivos de Imagen TV la despedirían

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Laura Bozzo de nueva cuenta se encuentra en medio de la controversia pues salió a la luz que los ejecutivos de Imagen TV podrían haber decidido despedirla debido a que faltó varios días a las grabaciones de su programa Que pase Laura. Tras la fuerte polémica, la también abogada decidió romper el silencio publicando una fotografía en la que aparece golpeada y detalló que sufrió una fuerte crisis de ansiedad.

La exconductora de Televisa y TV Azteca, empresa de las que se encontraría vetada, aprovechó su cuenta oficial de Twitter para compartir una selfie en la que aparece con el ojo morado, lo cual desató la alarma de sus miles de admiradores y fans quienes pensaron que había sido víctima de violencia. No obstante, la oriunda de Perú aclaró que había tenido crisis de salud, por lo cual sufrió una fuerte caída que le provocó esta lesión.

También aclaró que no había acudido a trabajar a Imagen Televisión en los últimos días por sus problemas de salud y no por un "capricho", como se especuló: "Tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajo la presión y me caí... hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida", explicó Laura ante sus miles de admiradores y fans.

Esta publicación fue una respuesta contundente a la noticia que sacó hace varios días el polémico Álex Kaffie, quien aseguró en días pasados que Bozzo tenía un pie afuera de Imagen TV porque dejó votada a la producción de Que pase Laura. El expresentador del programa Sale el Sol adelantó que la peruana dejaría el canal el viernes 30 de junio: "Me entero que en Imagen Televisión se ha tomado la siguiente decisión: el talk show de Laura Bozzo saldrá del aire el próximo viernes 30".

Laura, de 71 años, presuntamente decepcionó a los altos mandos de Imagen TV no solo porque la audiencia de su programa está sumamente bajo, sino porque además se habría negado a acudir a las grabaciones: "Y esto debido no solo por los ínfimos ratings que registra ¡también por el malquedo comportamiento de la conductora, pues ayer y antier 'por sus pistolas' dejó plantadas las grabaciones de su desagradable programa!".



Y Kaffie añadió: "Solo un milagro haría que la peruana salve el pellejo". Cabe resaltar que la propia Laura Bozzo salió a desmentir al llamado 'Villano de los espectáculos' asegurando que seguía formando parte de la mencionada televisora: "Es falso que haya sido despedida de @imagentvmex... agradezco su paciencia, obvio el rating bajó, pero vamos con todo". Es importante informar que hasta el momento ningún ejecutivo de Imagen TV ha confirmado o desmentido el despido de la peruana.

Fuente: Tribuna y Twitter