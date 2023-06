Mario Bezares se confiesa en 'VLA' y revela si piensa que Paco Stanley tuvo amorío con su esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 9 de junio el retirado conductor Paco Stanley brindó una nueva entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría en la que contó íntimos detalles de su vida privada y es que por primera vez confesó de una vez por todas si duda que su esposa Brenda Bezares lo haya engañado con el fallecido Paco Stanley, luego de múltiples rumores sobre que su hijo menor no lleva su sangre.

De forma contundente, el comediante originario de la CDMX explicó que decidieron realizarse una prueba de paternidad a su hijo Alan para certeza del joven y no porque él tenga dudas de la supuesta infidelidad que tuvo su esposa con el presentador de programas como ¡Pácatelas!: "Esta prueba se hizo a partir del 2001, no se acaba de hacer, no fue después de 24 años que se hizo para corroborar o para que la gente supiera que es mi hijo".

Mario, quien fue señalado por el asesinato de Paco, añadió qué fue lo que lo motivo para realizarse la prueba de paternidad: "No se hizo para callar bocas, porque los haters siempre (habrá), sino para que mi hijo tuviera completamente la certeza que el día de mañana se dijera o se preguntara". Y es que a raíz del estreno de la docuserie El Show: crónica de un asesinato, el tema de que Brenda y Stanley fueron amantes volvió a surgir.

Paco Stanley y el hijo de Mario Bezares

En ese sentido, la aún señora de Bezares dijo: "Lamentablemente vuelve a surgir todo esto a raíz del documental y lo que nosotros queremos es que de todo esto malo que esté pasando ni una mujer sea calumniada, sea difamada y que todo lo que vivió nuestro hijo lamentablemente, también los niños tengan su parte de cuidado y ese es el mensaje, además, para nosotros ha sido un tema de estar sanando constantemente, de mucha introspección, y de que todo se solucione para el mayor bien de mi hijo principalmente".

De la misma manera, Brenda recalcó la veracidad de la prueba que mostró en redes sociales para acallar los rumores sobre la paternidad de su retoño asegurando que está certificada por un notario, por lo cual no puede ser falsa: "Duele mucho porque esto debería ser innecesario... no fue por una duda, simplemente porque era algo legal que tenía que hacerse esa prueba, no porque nosotros lo quisiéramos", explicó.

Por último, Brenda Bezares aseguró ante las cámaras de TV Azteca que su hijo se encuentra en perfecto estado, pero desea que los comentarios sobre su origen lleguen a su fin con el objetivo de evitar repercusiones en el futuro: "Mi hijo está muy fuerte, no somos ni víctimas ni nos estamos revictimizando, simplemente estamos queriendo hacer lo justo para que mi hijo esté en paz y le dé un bienestar mental, una salud mental... mi hijo es un hombre de bien y lo único que quiero es que lo dejen en paz", remató.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria