Tras triunfar en Hollywood, Melissa Barrera revela que 'La Academia' está arreglada: "Juegan contigo"

Monterrey, Nuevo León.- La actriz mexicana Melissa Barrera se ha convertido en una de las latinas con más presente y futuro en Hollywood. Formó parte del programa La Academia en el año 2011, donde se quedó con el lugar 16, sin embargo, ese no fue impedimento para seguir luchando hasta convertirse en una de las famosas más prometedoras, pues poco después comenzó a aparecer en la pantalla chica con actuaciones en series y telenovelas.

No obstante, recientemente Melissa rompió el silencio sobre lo que vivió dentro de La Academia, uno de los realities más exitosos de TV Azteca y aseguró que el show no es 100 por ciento auténtico. "Obviamente no todo es verdad, o sea, a veces los jueces actuaban, (porque) les dicen quién va a ganar ese día y todo está medio arreglado", dijo la también cantante en el podcast Creativo de Roberto Martínez.

La regiomontana añadió que en ese entonces tenía 21 años de edad, por lo que no estaba preparada emocionalmente para las críticas de los jueces, las cuales tampoco eran del todo reales. "Entonces, tú que no sabes que todo está arreglado y piensas que todo es verdad cuando te están criticando y te dicen: ‘¿qué haces ahí?, no sabes cantar, mejor vete a modelar, eres bien desafinada’, puras cosas negativas. Y pues yo a los 21 años todo me lo creía, entonces eventualmente se destrozó mi seguridad".

Agregó que parte de las polémicas que ocurrieron durante su estancia en en el concurso de canto fueron creadas para generar mayor interés en los televidentes, y dijo sentir bastante empatía por las personas que se adentran en este tipo de proyectos. "Todos estamos vulnerables, porque todos estamos en una especie de prisión sin contacto con el exterior, sin contacto con nuestros familiares y a la merced de los horarios de los productores y de los juegos que juegan contigo porque pues todo lo hacen para tener material".

También destacó que el apoyo de su esposo, Francisco Zazueta, a quien conoció ahí fue clave para sobrellevar esa carga. Melissa Barrera nació en Monterrey, Nuevo León en 1990, estudió teatro musical en la Tisch School, of the Arts de Nueva York; sin embargo, su debut en televisión llegó en 2011, cuando apareció en La Academia. Después, participó en telenovelas como Siempre tuya Acapulco y Tanto amor,

Así como en las series Sigue respirando, Vida y Club de cuervos y las cintas Sacúdete las penas y Dos veces tú. Sin embargo el momento más álgido de su carrera llegó cuando logró entrar a Hollywood, donde ya ha actuado en varias películas en solo unos cuantos años, tales como In the Heights, Carmen y Scream 5, Bed Rest y Scream 6.

Fuente: Tribuna