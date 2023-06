Yeri Mua confirma que interrumpió su embarazo porque Naim Darrechi es "agresivo"; se pelean en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conocida influencer Yeri Mua se encuentra sumergida en una fuerte polémica debido a que hace algunas horas anunció que había decidido interrumpir su embarazo debido a que no quería tener un hijo con un hombre violento: Estaba hablando de su exnovio Naim Darrechi. Poco después este par de tiktokers tuvieron una fuerte pelea en plena transmisión en vivo de Facebook.

La también conductora y empresaria originaria del estado de Veracruz realizó uno de sus Facebook Live la tarde de ayer viernes 9 de junio para relatar la razón por la que decidió no tener a su bebé, por lo cual dijo que no quería que el infante creciera en un ambiente tóxico: "No se trata de tener el bebé así, el bebé merece tener un padre que nos ame y nos respete... Naim es un chico muy inestable y no estoy dispuesta a que el niño crezca y luego ya no lo quiera", expresó.

Asimismo Yeri, quien también es conocida en el mundo de las redes sociales como 'La Bratz Jarocha', explicó que ya se encuentra tomando terapia ya que para ella fue muy duro tomar la decisión de abortar: "Para eso está el aborto, para evitar cosas sí, estoy en terapia porque me siento mal por la decisión que tomé pero también digo que no tiene porqué venir a la vida un bebé, no pensé solo en mí sino también en él, no le iba a tocar una buen vida".

Poco después, la famosa tiktokera de 20 años denunció de forma pública que presuntamente Naim la había violentado físicamente, y aunque su sueño siempre había sido convertirse en madre no quería que su hijo tuviera un "padre agresivo": "No con un hombre así que ya me agredió". A través de su cuenta oficial de Twitter, Yeri Mua también compartió las imágenes de los golpes que habría sufrido a manos del influencer español y advirtió que comenzará acciones legales en su contra.

Caerá todo el peso de la ley, nos vemos en la corte".

Yeri denunció públicamente a Naim

Por otro lado, Darrechi realizó un video en el que explicó que él y la veracruzana estuvieron buscando embarazarse durante "meses" y aseguró que le hacía "muchísima ilusión" convertirse en padre pero puntualizó: "Un hijo no viene a arreglar parejas". Asimismo, el polémico influencer, quien ya tiene otras denuncias en su contra, aseguró que Yeri tiene problemas con el alcohol y dijo: "Ella es la mejor niña cuando no bebé".

Finalmente, Naim se metió en una de las transmisiones en vivo de Yeri Mua para dar su versión de lo sucedido, asegurando que en una ocasión golpeó a su exnovia en la cara para defenderse debido a que esta lo habría amenazado con un cuchillo. Por su parte, la jarocha argumentó que ella tomó este artefacto debido a que se sintió en peligro pues el influencer tenía un arma dentro de la habitación. Ambos aseguraron tener videos como prueba de lo que sucedió ese día y prometieron que los sacarán a la luz.

