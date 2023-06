Alfredo Adame le manda mensaje a Peso Pluma: "Todavía no inventan la pastillita para el mareo de la fama"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alfredo Adame es uno de los presentadores más polémicos de la televisión mexicana, esto en parte es debido a los constantes peleas que ha protagonizado en plena vía pública con algunos conductores vehiculares o porque, en ocasiones, no tiene demasiados filtros y llega a echarse tremendos pleitos con uno que otro artista, como es el caso de Cynthia Klitbo, Rey Grupero, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, Andrea Legarreta, entre otros.

Recientemente, el exconductor de Hoy, volvió a dar de qué hablar después de ofrecer una entrevista para la televisora de Miami, Telemundo, donde lanzó una crítica abierta al exponente de corridos tumbados bélicos, Peso Pluma, quien durante el último año no ha hecho más que subir como la espuma, sin embargo, más de una celebridad ha declarado que, al cantante de 23 años, ya se le subió la fama a la cabeza, entre ellos resalta Gustavo Adolfo Infante, Lyn May y actualmente Alfredo Adame.

Aseguran que a Peso Pluma ya se le subió la fama a la cabeza

Según declaraciones del actor de Cuando me enamoro, él no tiene ningún problema con que Hassam (nombre real de Peso Pluma) se encargue de hacer su lucha para hacerse de un lugar destacado en la música, sin embargo, su acelerado ascenso a la fama le estaría haciendo perder el piso, por lo que le envió un pequeño mensaje, asegurando que, hasta la fecha no se ha invitado ninguna "pastilla" para el mareo que produce el convertirse en una celebridad de manera tan rápida.

Estoy de acuerdo en que entren y compitan, yo creo un día entré y competí y sigo aquí. Entonces, todos los que lo hagan deben de tomar en cuenta una cosa: Todavía no se inventa la pastillita para el mareo de la fama", aseguró el conductor.

A su vez, Alfredo Adame destacó que, este suele ser un fenómeno bastante común entre las estrellas, sobretodo cuando se trata de gente que comenzó su carrera desde que se encontraban muy "abajo", esto es debido a que, cuando reciben tanta aceptación del mundo, tienden a volverse "cretinos, arrogantes, soberbios y no dan entrevistas". Este mismo testimonio coincide con lo declarado por Gustavo Adolfo Infante hace varias semanas, cuando destapó que Peso Pluma se negaba a dar entrevistas a medios nacionales desde que volvió de Nueva York, momento en el que apareció en el programa Tonigh Show de Jimmy Fallon.

Luego de esto, Adame aprovechó el momento para comparar el éxito que él llegó a tener en la televisión con el de Peso Pluma, resaltando que, pese a que él llegó a ser uno de los actores más cotizados de Televisa, la realidad es que siempre mantuvo los pies sobre la tierra y se comportó como una persona "humilde" y "sencilla, así como también usualmente procuraba dar entrevistas cada que se lo pedían.

Finalmente, Alfredo cerró su discurso destacando que que si bien, es positivo que Peso Pluma busque convertirse en una celebridad de renombre, debe tener cuidado, puesto está comenzando a cometer los "mismos errores de los que han subido y bajado", lo que coincide con lo dicho por Lyn May en esta semana, cuando declaró que Hassam debía ser más cauteloso y no dejar de lado a los medios nacionales, puesto "todo lo que sube, baja".

Fuentes: Tribuna