Clara Chía estaría "harta" del acoso de la prensa; escapó de salón de belleza tras encuentro con tiktoker

Madrid, España.- Hasta antes del mes de junio del año 2022, el mundo desconocía por completo el nombre de Clara Chía, el cual se volvió sumamente conocido luego de que trascendió la ruptura de Shakira y Piqué, así como que ella había sido la tercera en discordia en el final de dicha relación. Esto provocó que la gente fuera tan querida como odiada, casi a un nivel prácticamente similar al de la actual reina de Inglaterra, Camila Parker Bowles.

Desde entonces la joven, que prácticamente había pasado toda su vida en el anonimato se vio expuesta frente a la prensa, no solo española o europea, sino de todo el mundo, varios medios de comunicación se dedicaron a sacar nota de la misteriosa y joven novia del exfutbolista del Barcelona y poco a poco fueron surgiendo cada vez más y más datos sobre la modelo de Kosmos que logró conquistar el corazón de Piqué.

Sin embargo, este nivel de atención no parece ser del agrado de Clara, quien en más de una ocasión se le ha visto ignorar abiertamente a las personas de la prensa y hasta burlarse en la cara de los reporteros cada vez que le hacían preguntas sobre su relación con Gerard y su reacción luego de que Shakira lanzara el polémico Session 53 con Bizarrap, donde directamente menciona el nombre de Chía, en un juego de palabras.

El descontento de la joven, de 23 años, con los medios de comunicación era bien sabido por propios y ajenos, aún así, hace unos días se supo que Clara impuso una orden de restricción en contra del paparazzi Jordi Martín, lo que daba una clara muestra del estrés que Chía sentía cada vez que veía a un reportero, pero parece ser que las cosas le están afectando aún más de lo que se creía, cosa que destapó la tiktoker identificada como Nuria Secrets, quien se dedica a lanzar videos enfocados a los royals de España, Reino Unido y, de vez en cuando, hace contenido de espectáculos.

De acuerdo con declaraciones de Nuria, en esta semana, acudió a un salón de belleza que se ubica en una plaza de Barcelona, a hacerse un tratamiento, tras terminar la creadora de contenido estaba a punto de marcharse, pero fue entonces que se encontró con Clara Chía, quien según sus palabras habría reaccionado mal al verla, casi como si estuviera sumamente asustada, por lo que rápidamente se dio media vuelta y se dirigió a la sala de rayos UV para hacerse un tratamiento.

Yo ya me había hecho mi tratamiento para las cartucheras y estaba hablando con dos personas, entonces veo a una chica de espaldas rubia y yo digo 'esta chica me suena, esta chica es Clara Chía'. Se gira y veo que claramente es Clara Chía, iba con gafas de sol, sin maquillar, vaqueros y camiseta de color blanco. A ver que al natural ella es muy guapa, las cosas como son. Entonces ella se gira, me ve y se puso super nerviosa, os juro como si hubiese visto a un fantasma y vale que yo iba sin maquillar, pero no doy tanto miedo sin pintar.