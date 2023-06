Cuarto menguante: Así afectará la fase lunar a estos signos según las predicciones de Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la noche del pasado sábado 10 de junio, la luna entró en cuarto menguante y estará en esta fase hasta el día 18 del mes que se presente la luna nueva; los signos zodiacales se ven severamente afectados por este movimiento y de acuerdo con las predicciones de la astróloga Mhoni Vidente, Escorpio, Sagitario, Libra y Capricornio, serán los signos que atraviesan por una lucha de opuestos donde la melancolía y la introspección será parte fundamental de su proceso; no obstante, para el resto de los signos así será como se ve afectado su destino.

Aries

Cabe una posibilidad muy grande de que este día te sientas de mucho mejor ánimo que en días anteriores; si estuviste atravesando por problemas físicos también hay una mejoría favorecedora. Si atraviesas por una fase de nerviosismo que incluso ve involucrado tu ambiente laboral, la buena noticia es que a partir del día de mañana el cambio lunar afectará para ti de manera positiva por lo que no tienes nada que temer. Aprovecha el día para relajarte y disfrutar al máximo con tus seres queridos.

Tauro

La carga de trabajo ha estado bastante fuerte en los últimos días; la noticia que tenemos para ti es que esta actividad no terminará durante la siguiente semana, por lo que este día deberías aprovecharlo al máximo para recargar la energía pues los cambios lunares exigirán de ti una mayor entrega y compromiso. Has estado pidiendo al Universo abundancia y está se te dará, pero para ello, será necesario que muestres un esfuerzo extra para que la buena vibra llegue a tu vida.

Géminis

Hay un problema a tu alrededor que has estado tratando de arreglar o incluso al que le estás huyendo con el objetivo de evitar conflictos, lo mejor será que de una manera tranquila y sobretodo madura busques una solución ya que cargar con malas energías no será bueno para ti en este periodo. En el amor puede que tengas una fuerte discusión con tu pareja, recuerda controlar lo que dices pues no quieres que el problema sea más grande; si lo que haces es buscar a tu media naranja la recomendaciones que antes trabajes en el amor que tienes por ti para traer uno bueno a tu destino.

Cáncer

Últimamente te has sentido con la mente bastante desbordada que te impide poner en orden todas tus ideas, aprovecha este día para tranquilizarte y poner en orden no sólo todo lo que te hago vida, sino también el ambiente que te rodea recuerda que para atraer armonía a tu vida deberás crearla en tu espacio personal. Puede que te estés haciendo ilusiones con una persona que crees puede ser el amor de tu vida lo mejor será que analices todo el panorama y te descuenta si es lo que buscas en una pareja.

Leo

Lo mejor será que los sentimientos encontrados que tuviste en el pasado los deseches; actualmente puede que te compares con las personas que te rodean y eso te ha permitido mantenerte con un humor bastante a la defensiva, recuerda que la única persona con la que tienes que competir es contigo mismo, por lo cual hoy te sugerimos buscarte proyectos que te permitan exigirte más. Cuida mucho tu salud tus vías respiratorias podrían pasar por un momento desagradable.

Virgo

Un acontecimiento muy cercano a ti te causará una emoción increíble, lo mejor será que agradezcas cada uno de los momentos que pasan a tu alrededor ya que esto permitirá no sólo definir tu carácter en los siguientes días sino que además atraerás cosas buenas o malas dependiendo de cómo lo recibas. Éste día será tranquilo en cuanto a cuestiones laborales o incluso emocional se refiere; no obstante mantente en guardia ya que las cosas podrían cambiar de manera drástica.

Libra

Si en estos días estás pensando realizar cuestiones financieras como pedir un préstamo o incluso tramitar una tarjeta de crédito, lo mejor será que te calmes, los astros están sugiriendo mantener tu dinero a salvo y no comprometerte con deudas que no necesitas. Puede que te sientas inconforme con tu físico o incluso con tu estado anímico, para tener un mejor humor quizás debas retomar alguna actividad física, verás que además de mejorar tu salud también mejorará la percepción que tienes de ti.

Escorpio

Has estado un poco intranquilo con temas relacionados con el trabajo y sobre todo con el dinero; sin embargo, se avecina una temporada de no sólo abundancia sino también de estabilidad y tranquilidad interna. Aprovéchalo para mejorar las relaciones que tienes con las demás personas y sobretodo mejorar la relación que tienes contigo mismo, es el momento adecuado para agradecer todo lo que has hecho por alcanzar tus metas. Quizá hay una propuesta que te sea difícil rechazar, el universo es el que te dice que no dejes para mañana las oportunidades que se presentan.

Sagitario

Hoy es un día tranquilo no sólo en cuestiones de actividades laborales o incluso en casa, sino que anímicamente hablando es cómo te sientes y por ello deberías atesorar estos momentos; en el pasado estuviste atravesando por caos que te llevaron a sentirte en el fondo pero ya te dado cuenta que nada es eterno e incluso lo malo también se esfuma. Cuidado con las personas que te rodean, puede que al ver tanta calma busca en crear caos a tu alrededor que te lleve a perder el equilibrio. En cuestiones del amor todo marcha bien si estás en pareja o si está soltero, hay una persona que no tardará en demostrar interés.

Capricornio

Puede que te sientas un poco inseguro o insatisfecho con las cosas que has estado logrando, recuerda que no debería ser tan exigente contigo mismo y por el contrario agradecer cada pequeño paso que das; evita dar tu opinión en discusiones ajenas sobre todo si se trata de temas relacionados con el amor, posiblemente la respuesta que obtengas te lleve a experimentar un estado de ánimo más bajo y con ello corres el riesgo de caer en un cuadro de depresión. Ahorra un poco, te servirá en adelante para cualquier imprevisto.

Acuario

Has estado buscando un espacio para descansar de todo el estrés laboral o escolar que te ha perseguido en los últimos días, aprovecha este momento para consentirse ya sea con un paseo a solas, una visita al salón o incluso un café con tus amigos, verás que te permitirá recargar la energía que sientes que has perdido y hasta puede que te encuentres con personas de tu pasado que te den una buena noticia en temas relacionados con el dinero.

Piscis

Últimamente te has esforzado demás y sientes que no tienes algún resultado positivo, la buena noticia es que estas apunto de llevarte una gran sorpresa que te permitan darte la oportunidad de cambiar de empleo, realizar un viaje al extranjero o incluso mudarte. Sólo ten cuidado con las personas con las que últimamente te has rodeado ya que además de ser una mala influencia para ti, están recargando tu ambiente de envidias que puede terminen por alejar toda la abundancia que tú mismo has cosechado.

