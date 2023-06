Cynthia Urías narra terrible episodio en su infancia y sorprende a todo Televisa por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de Cuéntamelo Ya!, Cynthia Urias, recientemente logró dejar completamente sorprendidos a sus millones de espectadores en Televisa, debido a que en un reciente podcast narró un terrible episodio de discriminación por parte de su familia cuando estaba en plena infancia, rompiéndole a más de uno el corazón por este importante motivo.

Como se sabe, hace un par de horas que Urías se presentó en el podcast titulado Mamás con Tenis, el cual comparte con Odalys Ramírez, en el cual no dudó en abrir su corazón y hablar sobre la complicada relación que tuvo su familia paterna, debido a que su abuela la discriminó desde el momento en el que nació, por lo que nunca tuvo un vínculo afectivo con ella o alguno de esos familiares en ese momento.

La reconocida presentadora mencionó que cada que llegaba a verlo sufría de malos tratos, dejándola completamente fuera de ciertos asuntos familiares y la discriminaban por completo, pero antes de comenzó a narrar los hechos le ofreció una disculpa a su padre, señalando que: "Yo sé que a mi papá le cala y quisiera que fuera un episodio en la vida que no existiera, pero pasó", afirmando que no guarda rencor.

Tras este hecho, mencionó que ella no lo entendía pero: "algo pasó con mi abuela paterna que nunca me quiso, nunca me quiso", afirmando que no savia que era lo que pasó ni el por qué, expresando que: "dicen que porque estaba muy morena cuando nací, dicen que porque tenía los ojos rasgados, dicen que porque ella no quería a mi mamá y que por ende no me quería a mí, y como muchas cosas así", destacando que aún así por muchos años no supo un por qué fijo.

Tristemente, Urias recordó que ella de cierta manera se acostumbró a no ser querida por su familia del lado paterno, revelando que: "había que pasar una parte de mi vida como invisible, entonces yo creo que por eso como que me recuerdo como sola, creando un mundo, porque, aunque ella no vivía con nosotros, no vivía en Los Mochis, ella vivía en Estados Unidos, mi papá cuando iba a visitarla nada más llevaba a mis hermanos, para evitarme a mí también el que me fuera a hacer sentir mal", confesando que igual se sentía mal a notar estás diferencias tan notorias.

Pero, pese a este hecho, Cynthia confesó que con el tiempo dejó que nada le afectara, y no les guarda rencor, incluso recordó que "en alguna ocasión mi abuela, ya grande me dijo: 'Qué increíble que hayas sido la nieta que más les da a tus papás en lugar de quitarles', una cosa así, como que siento que fue su reconocimiento hacia a mí, ya que yo trabajaba, que salía en la tele, que había hecho una mini carrera", expresando que de igual forma no fue a su funeral y es mínima la relación con ese lado familiar.

