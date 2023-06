Drama en Televisa: Jorge Losa y Ferka tienen su primer pelea dentro de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de Televisa se va a desatar un fuerte drama amoroso, debido a que recientemente se tuvo la primer pelea entre el reconocido actor y guapo deportista, Jorge Losa, y de la polémica actriz y muy querida presentadora, Ferka, dentro de La Casa de los Famosos México y ante todos sus compañeros y millones de espectadores de este reality show que apenas lleva una semana al aire.

Como se sabe, en el mes de octubre del 2022 dio comienzo la cuarta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde Losa y María Fernanda Quiroz, nombre completo de Ferka, fueron compañeros de baile, despertando miles de rumores, especialmente después de que ella confirmó su separación de Christian Estrada y que él señalara que también rompió su relación de tres años al lado de la guapa presentadora, Mayte Carranco, quién dijo fue traicionada por el actor.

Tras este hecho en las redes sociales no se hicieron esperar los rumores alrededor de ambas separaciones, pues desde las primeras semanas del reality de baile del programa Hoy, se aseguró que entre ambos había mucha química romántica, incluso se mencionó que habrían comenzado una relación sentimental, afirmando que por ese motivo es que Jorge habría tomado la decisión de terminar su romance con la famosa presentadora de Cuéntamelo Ya! Al Fin.

Ahora, después de varios meses de que comenzaran estos rumores, que ellos negaron de forma constante, los exintegrante de Guerreros 2020 se reencontraron el pasado 4 de junio de este año al entrar al famoso reality show anteriormente perteneciente a Telemundo, en donde los participantes no han podido parar de notar ese química entre ellos y cuestionarles sobre su relación, si se gustan, si ya han tenido algo y demás.

Pero, recientemente las situación dejo de ser divertido para muchos de los integrantes dentro de la casa, debido a que mientras que hablaban con Marie Claire Harp y otros integrantes, Losa mencionó que por el momento solamente estaba viendo y acomodando sus sentimientos, por lo que necesitaba penar mejor las cosas, a lo que Ferka se mostró furiosa y comenzaron una discusión en la que ella le dijo que ella sí tenía muy definido sus sentimientos por él.

Ante esto, todos los dejaron solos y la pareja siguió con la discusión, en la que él se quejaba de que le habló demasiado brusco cuando él solo fue honesto, no brusco, a lo que ella mencionó que no lo trato mal que solo fue honesta también, ante lo que él le dijo que la quiere, pero no quiere apresurarse y se toma su tiempo para todo lo hermoso que se encuentran viviendo, y finalmente se dieron un abrazo con fuerza.

Fuente: Tribuna del Yaqui