Fan de Taylor Swift amenaza con llevar una bomba a uno de sus shows; asegura que es su "alma gemela"

Nashville, Estados Unidos.- Nadie puede negar que Taylor Swift es una de las estrellas pop más exitosas de los últimos años, al grado en el que, tan solo en Twitter cuenta con un aproximado de 92,9 millones de seguidores en Twitter, mientras que en Instagram tiene la nada despreciable cantidad de 223 millones de fanáticos apoyándola incondicionalmente y siguiendo todos sus pasos.

Sin embargo, el amor desmedido que los fans de la cantante de Shake it off suelen tener por la cantante, no siempre es expresado de la mejor manera, tal y como ocurrió a principios de este mes, cuando un sujeto identificado como Mitchell Taebel comenzó a acosar a la amiga de Selena Gomez mediante a mensajes intimidantes, pero las cosas comenzaron a tonarse preocupantes, cuando un individuo se presentó en la casa de Taylor, en la ciudad de Nashville, sitio en el que viven grandes estrellas de la música.

Taylor Swift tiene una gran cantidad de fans

De acuerdo con algunos informes todo comenzó en el mes de marzo, cuando el individuo comenzó a dejar mensajes extraños en la cuenta de Instagram de Swift, sin embargo, uno de ellos destacó de los demás, puesto el hombre dejó un audio en el que declaró que llevaría un bomba a uno de los espectáculos de Taylor, en caso de que no le permitieran reunirse con "su alma gemela". Este tipo de mensajes no eran exclusivos para la famosa rubia, ya que, Taebel se las arregló para contactarse con el padre de la cantante, así como con su equipo de seguridad y sus bailarines para amenazarlos.

Las cosas escalaron a un punto aún más alarmante dos meses después, cuando Mitchell tomó un avión desde Long Beach, Indiana, hasta Nashville, mientras que el día 5 e mayo, el hombre arribó a la casa de la famosa y le indicó a los trabajadores de Taylor que se trataba de un periodista y les pidió que le notificaran que él estaba "soltero", lógicamente, esto alertó al equipo de seguridad de la cantante de I Knew You Were Trouble, quienes lo escoltaron a fuera del inmueble.

Taylor Swift recibió ameanzas de Mitchell Teabel por 2 meses

La noche del 5 de mayo, Taylor debía dar un concierto en el Nissan Stadium, sitio al que se presentó Mitchell, quien luego de ser expulsado de la casa de Swift fue catalogado como amenaza/preocupación en la lista de seguridad de la cantante, por lo que tenía prohibido comprar entradas para el concierto de la rubia, de manera directa, aunque esto no impidió que consiguiera su propio ticket por medio de otras personas. Afortunadamente, los empleados de seguridad se percataron de su presencia y no lo dejaron entrar.

Aunque seis días después, se le notificó que tenía una orden de restricción temporal para que no se acercara a Taylor, esto no impidió que continuara acosándola, por lo que el día 13 de mayo publicó un video en el que pedía que ejecutaran a cualquiera que le impidiera estar con la cantante, quien supuestamente es "su alma gemela". El día 2 de junio fue detenido en LaPorte, Indiana con acceso a una fianza de 15 mil dólares por acoso. Actualmente, el individuo está esperando tener su primera audiencia, la cual fue programada para el día 27 de julio del presente año.

Fuentes: Tribuna