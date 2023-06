Hijo de Camilo Sesto rompe el silencio y habla como nunca sobre su transición de sexo

Madrid, España.- Desde hace varias semanas, el hijo del difunto cantante Camilo Sesto, Camilo Blanes, no ha hecho más que dar de qué hablar a través de sus redes sociales ¿la razón? Eliminó absolutamente todas sus fotografías en las que se le veía con su apariencia natural y comenzó a publicar fotografías con filtros en las que se le ve como una mujer, posteriormente, compartió más retratos en donde ya se le aprecia con pelucas femeninas y hasta maquillado.

Esto provocó que varios de sus seguidores especularan que tenía problemas con las sustancias ilegales, así como también hubo quienes creyeron que el también cantante comenzaba a tener problemas mentales. De manera paralela, Camilo Blanes, cambió su nombre en sus redes sociales y adoptó completamente la identidad de Sheila Devil, lo que dejó entrever que el unigénito de Sesto tenía como meta cambiar su sexo.

A lo largo de estas semanas, Blanes ha procurado mantenerse hermético con respecto a todo esta situación y no fue sino hasta días recientes cuando pudo hablar con mayor profundidad sobre lo que le estaba ocurriendo. Todo sucedió cuando un reportero de Europa Press, captó al famoso caminando por las calles de Madrid, en España, que pudo cuestionarlo sobre cómo estaba viviendo su proceso de transición.

Inicialmente, la ahora conocida como Sheila Devil declaró que no tenía demasiado tiempo como para poder responder preguntas, pero finalmente decidió aceptar y respondió que actualmente se sentía muy cómoda como una mujer, también destacó que, en un comienzo, le costó mucho trabajo aceptar su lado femenino y sobretodo comprender que, lo que en realidad quería hacer era cambiar su identidad.

Según declaraciones de Blanes, todo comenzó a cambiar cuando notó que su personalidad masculina era sumamente agresiva, por lo que, tras analizarlo con mayor detenimiento, se percató de lo que realmente quería hacer con su vida, esto a pesar de la ola de críticas que comenzó a recibir en redes sociales, donde la gente no suele tener filtros y lo han acusado de ser un "drogadicto" y hasta de que su padre estaría decepcionado de él si supiera lo que está haciendo.

Ya no soy yo, me sentía más 'agresivo' en mi personalidad, el que consideraba mi lado masculina pero, cuando me he analizado más (he pensado) No es que realmente esto no es... me ha costado rato pero, mira, ahora estoy muy a gusto.