Karla Sofía Gascón rompe el silencio y pide que no se le compare con nadie de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Este domingo, 11 de junio se cumple una semana del estreno de La Casa de los Famosos México, reality show producido por Televisa/Univisión y que rápidamente se comenzó a posicionar como uno de los programas más vistos de este 2023, esto debido a calidad de los integrantes del espectáculo, especialmente por Wendy Guevara, quien en menos de 7 días se convirtió en la preferida de la gente.

Sin embargo, hace casi 1 año, otro reality show estaba conquistando a la audiencia y se trataba de MasterChef Celebrity, programa de la competencia, TV Azteca, al igual que con lo ocurrido con La Casa de los Famosos México, el programa de cocina destacó por el carisma de sus participantes, entre ellos resaltaba Karla Sofía Gascón, quien incluso llegó a ser denominada como la 'villana de la temporada' por su brutal honestidad.

Karla Sofía Gascón destacó en 'MasterChef Celebrity'

A varios meses de la conclusión de MasterChef Celebrity y tras el estreno de La Casa de los Famosos México, algunas personas de la audiencia no pudieron evitar comprar a Karla Sofía con Wendy Guevara, dado a que ambas son mujeres trans, hecho que la propia estrella de Rebelde (2022) sacó a colación durante la noche del pasado sábado, 10 de junio, al lanzar una inesperada petición a sus miles de seguidores.

Como se mencionó anteriormente, si algo resalta en Karla es que suele ser sumamente honesta en sus publicaciones y normalmente le hace saber a la gente cuando una cosa no le está agradando del todo, por lo que la noche de ayer, la famosa le pidió encarecidamente al público que dejaran de comprarla con las personas que se encuentran en La Casa de los Famosos, resaltando en que no se parece a ninguno de ellos, así como también aseguró que no sentía interés en los concursantes.

Por favor, no me nombren más ni comparen con personas que concursan en casas de famosos ni hostias en vinagre, me importa una mie... no me parezco a ninguno de ellos, ni en el blanco de los ojos, ni interés que tengo, mucho menos me integren en categoría o grupo semejante.

Créditos: Twitter @karsiagascon

Aunque Karla no hizo mención sobre con qué participante se le estaba comparando, es posible que algunas personas hayan notado algunas similitudes entre Gascón y Guevara, quien saltó a la fama en el año 2017, después de que publicó un video junto a su amiga Paola, el cual se viralizó rápidamente. En dicho clip, ambas pedían ayuda porque estaban perdidas. La situación le pareció bastante divertida a la gente, por lo que rápidamente comenzaron a ganar varios seguidores.

A raíz de esto, Wendy Guevara se convirtió en una exitosa influencer que más tarde logró escalar en el medio de la farándula como conductora y cantante; también destaca poseer una gran cantidad de seguidores en Instagram, TikTok y Facebook, donde realiza frecuentes transmisiones en vivo y comparte diversos aspectos de su vida, protagoniza memes y habla sobre asuntos de tendencia.

Fuentes: Tribuna