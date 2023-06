Pelea en Televisa: Adal Ramones responde a Poncho de Nigris tras decir por qué fracasó en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de Televisa podría comenzarse un nuevo pleito entre sus celebridades, debido a que recientemente el reconocido presentador y comediante, Adal Ramones, acaba darle una contundente respuesta al famoso actor y presentador regiomontano, Poncho de Nigris, después de que este arremetiera en su contra y el por qué fracasó dentro de TV Azteca en sus últimos programas.

Como se sabe, de Nigris antes de entrar a La Casa de los Famosos México, reveló que en el mencionado reality iba a exponer a muchas celebridades, comenzando por Ramones, expresando que descubrió que era una "mier..." de persona y que por eso le iba tan mal con sus programas, haciendo referencia a los fracasos en rating de Mi Famoso y Yo, además de Don't No Lo Hagas, que tuvo en TV Azteca entre el 2019 y el 2023.

El reconocido influencer regiomontano explicó que pensaba esto debido a que cuando pasó de estar en Multimedios para unirse a la empresa San Ángel, descubrió que Ramones estaba hablando pestes de él y que hasta sintió que el trabajo que tenía podría correr riesgo, debido a que el programa que iba a reemplazar era uno suyo, por lo que todo el equipo de Adal había sido despedido y el de él que tenía en la otra televisora fue contratado, asegurando que por eso quería dejarlos mal ante todos, mencionando que las personas que actuaban así, jamás avanzaban.

Ahora, ante este hecho, el reconocido expresentador de Otro Rollo acaba de hablar con respecto al hecho de que Poncho había estado hablando pestes de él y que arremetió en su contra diciendo que era una "mier.... de persona", declarando que en su futuro no veía que tuviera exitosos proyectos dentro de ninguna televisora, debido a que la persona que quería aplastar el de los demás no lograba alcanzar el suyo propio.

Pero, en ves de que Adal estuviera molesto y también despotricara en contra del esposo de Marcela Mistral, en su lugar le dijo a la prensa que él no debería de hablar mal de nadie para sobresalir o para defenderse, destacando que no iba a comenzar ahora y no le daría una respuesta a Poncho, mencionando que el hablar y darle más vuelta a la situación solamente se presentarían malos entendidos y se prestarían a muchos rumores.

Finalmente, mencionó que los motivos que haya tenido el reconocido exparticipante de MasterChef Celebrity para hablar todo esto sobre él no las entendía, pero se mantuvo firme con el hecho de que no iba a decirle a la prensa para nada alguna declaración por lo que había sucedido y se mantendría en silencio y si Poncho quería hablar sobre esto era decisión suya solamente y así lo mantendría.

