Rebecca Jones tiene homenaje y no reciben a Alejandro Camacho; la actriz de Televisa así lo pediría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y hoy difunta querida actriz de novelas, Rebacca Jones, acaba de recibir un homenaje en su honor a casi tres meses de su fallecimiento, el cual ha llamado la atención debido a que su exesposo, el reconocido actor, Alejandro Camacho, sorpresivamente no fue recibido en el teatro en el que se realizó su último adiós público, pues la actriz de Televisa así lo pediría en su última voluntad.

Como se recordará, el pasado 22 de marzo del año en curso el mundo del espectáculo se despertó con la terrible noticia de que Jones lamentablemente había fallecido a causa de su cáncer de ovarios. El momento de su último adiós fue fuera de cámaras y solamente estuvieron familiares y amigos cercanos por orden de la actriz de Para Volver a Amar, la cual señaló que para que el público y la prensa pudieran despedirla tenía preparado un homenaje y en su testamento dejó todos los detalles y quienes estarían a cargo.

La encargada de realizar dicho homenaje fue su gran amiga y productora de TV, Ana Celia Urquidi, quien en el teatro Telón de Asfalto recibió a la prensa para responder a sus dudas, en las cuales sobresalió el motivo de la falta de Camacho en ese momento tan especial, dado a que estuvieron casados por más de 30 años hasta que decidieron separarse en el 2011 y tienen un hijo en común, a lo que la productora mencionó que fue por decisión de su amiga.

Rebecca y Alejandro. Internet

La productora de Lo Qué Callamos Las Mujeres, mencionó que Rebecca dejó en sus instrucciones una lista en la que estaban los nombres de aquellas personas que querían que estuvieran presentes y Camacho no estaba en ella, destacando que ella solamente iba a cumplir la última voluntad de su amiga paso a paso, como ella lo pidió y dejó escrito, pues entendía que cada quién decidía a quién quería y a quién no.

Ella hizo su lista, ella dijo quién quería que estuviera. No, en esa lista no estaba Alejandro Camacho y yo no la critico, no la juzgo, simplemente yo creo que cada quién tiene derecho a invitar a quien quiera y eso fue lo que hicimos", respondió.

Con respecto a como se encontraba ella, de que se agarraba tras la muerte de la querida actriz, mencionando que ella se agarraba de muchas cosas para no derrumbarse, mencionando que: "te agarras del trabajo, de los recuerdos, de la gratitud de la vida y el regalo de estar en los momentos sagrados y estar en el último momento", señalando que fue más fácil debido a que también fue viviendo poco a poco y no fue de sorpresa, que no se la arrancaran de la nada, sino que fue asimilándolo de a poco y pudiendo sostener su mano.

Finalmente, sobre que pensaba de que Alejandro hablara del cáncer de Rebecca, Ana Celia mencionó que: "no le correspondía hablar de su salud, no era indicado a salir a decir del cáncer que regreso, no le correspondía", mencionando que Jones era una persona reservada y no quería que todos se enteraran de su complicado proceso, por eso sabía que Camacho no debería de haber hablado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui