Televisa en shock: Poncho De Nigris confiesa que Andrea Legarreta lo regañó por hacerle esto a su hijo

Ciudad de México.- A siete días de su estreno, La Casa de los Famosos México ha resultado ser todo un éxito, esto no solo es por el carisma que irradian los participantes, sino también por las anécdotas que estos han llegado a contar cada vez que interactúan con algún otro famoso. A lo largo de esta semana se pudieron escuchar las duras vivencias de Paul Stanley tras la muerte de su padre, Paco Stanley o los consejos que Niurka le dio a su hijo, Emilio Osorio.

Recientemente, le llegó el turno a Poncho De Nigris, quien ya es un veterano en el tema de los reality show que involucran meter a un grupo de gente a una casa, puesto él fue uno de los participantes en Big Brother, allá a inicios de la década de los 2000, por lo que ha demostrado tener experiencia en saber cómo funciona el concurso, al grado en el que no se mostró preocupado cuando estuvo a punto de salir de la casa hace unos días.

Al igual que otras estrellas que se encuentran en el show, Poncho tiene algunas anécdotas relevantes, como la que le contó en días recientes a Wendy Guevara, la cual involucra a nada más y nada menos que a la afamada conductora de Hoy, Andrea Legarreta. Según palabras del esposo de Marcela Mistral, en algún momento, él llegó a llevar una gran relación (amistosa) con la exesposa de Erik Rubín, pero esto cambió de un momento para otro.

Según declaraciones del polémico influencer, todo ocurrió cuando publicó un video con su hijo, Ponchito, a quien le estaba enseñando como utilizar una pistola, en el rancho, algo que para él no estaba mal, puesto su padre lo enseñó a hacer lo mismo cuando era un niño; sin embargo, esto no fue bien visto por Andrea, quien es madre de dos jovencitas, motivo por el que no se guardó nada y regañó al presentador de televisión.

Esta anécdota también desató la molestia de Wendy de Las Pérdidas, incluso le advirtió a Poncho que eso que hizo "estuvo mal" y hasta le dijo que a causa de cómo lo crió su padre era que él creció como un "cag... palo". De Nigris procuró no prestar demasiada atención a lo que dijo Guevara y se enfocó en terminar de contar su anécdota, declarando que Legarreta le había dicho más o menos lo mismo en su momento.

Me dijo, es que 'eso no se hace, no se puede enseñar eso a los niños', pero como nosotros somos de rancho (...) Mi papá desde chiquito nos enseñó.

Tras contar esta anécdota, Poncho se aseguró de mencionar que él suele ser muy responsable con sus tres hijos y, usualmente, coloca las armas en un lugar en el que estén resguardadas, para de esta manera, evitar cualquier accidente con sus pequeños, tal y como ya ha ocurrido en países como en Estados Unidos, donde los homicidios entre menores pueden resultar comunes, dado a que, los infantes encuentran las pistolas y se ponen a jugar con ellas, lo que deriva en tragedias.

Fuentes: Tribuna