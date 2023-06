Tras decir que abortó, Yeri Mua se arrepiente y dice que continuará su embarazo de Naim Darrechi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber anunciado que decidió realizarse un aborto, la reconocida influencer de las redes sociales, Yeri Mua, recientemente empleó sus redes sociales para revelar que se arrepintió de esta decisión y en su lugar que en su lugar a optado para continuar con su embarazo al lado del también creador de contenido para adultos, Naim Darrechi, al cual acusó de ser violento.

Como se sabe, Mua actualmente es una de las celebridades más reconocidas y polémicas del mundo del espectáculo, especialmente por temas de su vida amorosa, con la cual ha acaparado miles de titulares y los ojos se han puesto sobre ella en más de una ocasión opinando sobre sus relaciones tóxicas o sus aparentes infidelidades a sus exnovios, siendo la más reciente la la pelea que tuvo con Darrechi, reconocido influencer en TikTok.

Esto pues a través de su cuenta de Twitter la famosa empresaria reveló que había sido violentada por parte de Naim, mencionando que por este motivo ella había decidido ponerle fin a su embarazo, señalando que: "No se trata de tener el bebé así, el bebé merece tener un padre que nos ame y nos respete... Naim es un chico muy inestable y no estoy dispuesta a que el niño crezca y luego ya no lo quiera".

Ante esto, Yeri quiso aclarar que se sentía terrible por su decisión de abortar, mencionando que por este motivo ya estaba tomando terapias, revelando que en su opinión: "Para eso está el aborto, para evitar cosas así, estoy en terapia porque me siento mal por la decisión que tomé pero también digo que no tiene porqué venir a la vida un bebé, no pensé solo en mí sino también en él, no le iba a tocar una buen vida", destacando que no quería darle un padre violento.

Pero, después de este hecho y mostrarse firme con la decisión de que iba a interrumpir su embarazo, señaló que se había arrepentido mencionando que: "sí lo voy a tener, voy a continuar el embarazo déjenme en paz y ching... a su madre mald... hipócritas", defendiendo su opinión diciendo que: "yo ya había tomado una decisión cuando el empezó a publicar todo eso era para hacer que el mundo se me viniera encima si lo voy a tener ya estarán contentas... Quiero estar en paz".

Por este motivo es que en las redes sociales cientos de sus seguidores y otras celebridades, como Analu Salazar le aconsejó que: "¡No te dejes influenciar Yeri! Ese hombre solo quiere ejercer violencia sobre ti y tus decisiones. Lo que tú hagas debe de ser pensando en ti, no en lo que quiera una multitud de gente que no te va a ayudar en nada", hecho que también fue sumamente criticado por todos..

Fuente: Tribuna del Yaqui